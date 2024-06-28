https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/merkez-bankasi-sektorel-enflasyon-beklentilerini-yayinladi-1085334589.html

Merkez Bankası 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayınladı

Merkez Bankası 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayınladı

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1.4 puan azalarak yüzde... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T19:28+0300

2024-06-28T19:28+0300

2024-06-28T19:28+0300

ekonomi

türkiye istatistik kurumu (tüik)

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

tcmb

hanehalkı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve hanehalkı için gerilerken, reel sektör için yükseldiğini bildirdi.TCMB, Haziran 2024’e ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı.Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.Buna göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1.4 puan azalarak yüzde 31.8 seviyesine, hanehalkı için 4.6 puan düşerek yüzde 71.5 seviyesine gerilerken, reel sektör için 0.2 puan artarak yüzde 56.2 seviyesine yükseldi.Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2.4 puan artarak yüzde 33.5 seviyesinde gerçekleşti.

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