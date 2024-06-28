https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-gri-liste-aciklamasi-1085306014.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'gri liste' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'gri liste' açıklaması

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Singapur'da gerçekleştirilecek Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısında Türkiye'nin gri... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T00:31+0300

2024-06-28T00:31+0300

2024-06-28T01:09+0300

ekonomi

merkez bankası

cevdet yılmaz

gri liste

enflasyon

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı, gündemi değerlendirdi.Türkiye'nin bir süredir FATF'ın gri listesinde olduğunu belirten Yılmaz, bu konunun yarın Singapur'da gerçekleştirilecek FATF Genel Kurul toplantısında değerlendirileceğini, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de Singapur'da olduğunu söyledi.Türkiye'nin listeden çıkılması için istenen bütün düzenlemeleri yaptığını vurgulayan Yılmaz, "En son 'kripto parayla ilgili düzenleme eksik' deniyordu. O da tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye görev grubunun bir teknik grubu geldi. Saha incelemeleri yaptılar. Oradan da son derece olumlu bir rapor çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla teknik açıdan bir problem gözükmüyor" diye konuştu.Genel Kurul toplantısında ülkelerin oylama yapacağını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:Yılmaz, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının fon akışlarına faydasının olacağını, bunun da ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacağını söyledi.'Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek'Geçtiğimiz yıl 3 yıllık Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladıklarını anımsatan Yılmaz, enflasyona ilişkin 3 dönemin esas alındığını, bunların da "geçiş dönemi", "dezenflasyon dönemi" ve "istikrar dönemi" olduğunu vurguladıGeçiş döneminin mayıs ayı itibarıyla tamamlandığını düşündüklerini ifade eden Yılmaz, haziran ayından itibaren yıllık enflasyonda gerilemeyi göreceklerini, aynı zamanda aylık bazda da düşüşler görüleceğini kaydetti.Cevdet Yılmaz, enflasyonda tek haneli rakamların 2026'da yakalanacağına inandıklarını dile getirerek, "Vatandaşın derdi, sorunu neyse bizim de temel derdimiz, temel önceliğimiz odur. Bugün vatandaşımızın en temel meselesi enflasyonsa bizim de en temel meselemiz bu. Enflasyon sadece ekonomik bir hadise değil, sosyal boyutu da olan bir hadise. Gelir dağılımını da etkiliyor. Bütün bu yönleriyle düşündüğümüzde temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek ve bunu çok yönlü bir politika setiyle adım adım başarıyoruz" ifadelerini kullandı.Özel Tüketim Vergisi'yle (ÖTV) ilgili bir çalışma olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Yılmaz, "Oranlarla ilgili benim bildiğim bir çalışma yok doğrusu. Çünkü enflasyonist vergi artışlarını istemiyoruz. Yani vergilerle ilgili değerlendirme, etki analizleri yaparken enflasyonu arttırıcı vergilere sıcak bakmıyoruz. Ama bir taraftan da otomatik güncellemeler olabiliyor. Onlar kanun gereği, belli formüllerle işleyen mekanizmalar var. Onlar da zaten önceden bilinen mekanizmalar. Onun ötesinde bir çalışma şu anda bilgim dahilinde değil" dedi.OVP eylülde güncellenecekYılmaz, "Merkez Bankası bağımsız ama yakın zamanda faiz indirimi olur mu?" şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi:Eylülde OVP'yi güncelleyeceklerini bildiren Yılmaz, "Yalnız şöyle bir çerçevede güncelleyeceğiz. Ana politika setimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Ancak bir yıllık süreçte dünyada ve Türkiye'de gelişmeler oldu. Bu gelişmeler ışığında programımızın makro ekonomik çerçevesini güncelleyeceğiz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ekonomi-koordinasyon-kurulu-enflasyonun-gerilemesiyle-ilgili-tarih-verdi-1085209316.html

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