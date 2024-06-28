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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'gri liste' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'gri liste' açıklaması
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Singapur'da gerçekleştirilecek Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısında Türkiye'nin gri... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T00:31+0300
2024-06-28T01:09+0300
ekonomi
merkez bankası
cevdet yılmaz
gri liste
enflasyon
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı, gündemi değerlendirdi.Türkiye'nin bir süredir FATF'ın gri listesinde olduğunu belirten Yılmaz, bu konunun yarın Singapur'da gerçekleştirilecek FATF Genel Kurul toplantısında değerlendirileceğini, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de Singapur'da olduğunu söyledi.Türkiye'nin listeden çıkılması için istenen bütün düzenlemeleri yaptığını vurgulayan Yılmaz, "En son 'kripto parayla ilgili düzenleme eksik' deniyordu. O da tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye görev grubunun bir teknik grubu geldi. Saha incelemeleri yaptılar. Oradan da son derece olumlu bir rapor çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla teknik açıdan bir problem gözükmüyor" diye konuştu.Genel Kurul toplantısında ülkelerin oylama yapacağını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:Yılmaz, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının fon akışlarına faydasının olacağını, bunun da ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacağını söyledi.'Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek'Geçtiğimiz yıl 3 yıllık Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladıklarını anımsatan Yılmaz, enflasyona ilişkin 3 dönemin esas alındığını, bunların da "geçiş dönemi", "dezenflasyon dönemi" ve "istikrar dönemi" olduğunu vurguladıGeçiş döneminin mayıs ayı itibarıyla tamamlandığını düşündüklerini ifade eden Yılmaz, haziran ayından itibaren yıllık enflasyonda gerilemeyi göreceklerini, aynı zamanda aylık bazda da düşüşler görüleceğini kaydetti.Cevdet Yılmaz, enflasyonda tek haneli rakamların 2026'da yakalanacağına inandıklarını dile getirerek, "Vatandaşın derdi, sorunu neyse bizim de temel derdimiz, temel önceliğimiz odur. Bugün vatandaşımızın en temel meselesi enflasyonsa bizim de en temel meselemiz bu. Enflasyon sadece ekonomik bir hadise değil, sosyal boyutu da olan bir hadise. Gelir dağılımını da etkiliyor. Bütün bu yönleriyle düşündüğümüzde temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek ve bunu çok yönlü bir politika setiyle adım adım başarıyoruz" ifadelerini kullandı.Özel Tüketim Vergisi'yle (ÖTV) ilgili bir çalışma olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Yılmaz, "Oranlarla ilgili benim bildiğim bir çalışma yok doğrusu. Çünkü enflasyonist vergi artışlarını istemiyoruz. Yani vergilerle ilgili değerlendirme, etki analizleri yaparken enflasyonu arttırıcı vergilere sıcak bakmıyoruz. Ama bir taraftan da otomatik güncellemeler olabiliyor. Onlar kanun gereği, belli formüllerle işleyen mekanizmalar var. Onlar da zaten önceden bilinen mekanizmalar. Onun ötesinde bir çalışma şu anda bilgim dahilinde değil" dedi.OVP eylülde güncellenecekYılmaz, "Merkez Bankası bağımsız ama yakın zamanda faiz indirimi olur mu?" şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi:Eylülde OVP'yi güncelleyeceklerini bildiren Yılmaz, "Yalnız şöyle bir çerçevede güncelleyeceğiz. Ana politika setimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Ancak bir yıllık süreçte dünyada ve Türkiye'de gelişmeler oldu. Bu gelişmeler ışığında programımızın makro ekonomik çerçevesini güncelleyeceğiz" diye konuştu.
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cumhurbaşkanı yardımcısı cevdet yılmaz, singapur, mali eylem görev gücü, fatf, genel kurul toplantısı, gri liste, türkiye'nin durumu, teknik inceleme, kripto para düzenlemesi, finansal akışlar, enflasyon, orta vadeli program, ovp, merkez bankası, faiz indirimi, ekonomi politikaları, vergi politikası, özel tüketim vergisi, ovp güncellemesi
cumhurbaşkanı yardımcısı cevdet yılmaz, singapur, mali eylem görev gücü, fatf, genel kurul toplantısı, gri liste, türkiye'nin durumu, teknik inceleme, kripto para düzenlemesi, finansal akışlar, enflasyon, orta vadeli program, ovp, merkez bankası, faiz indirimi, ekonomi politikaları, vergi politikası, özel tüketim vergisi, ovp güncellemesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'gri liste' açıklaması

00:31 28.06.2024 (güncellendi: 01:09 28.06.2024)
© İHA / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - REMZİ BURULDAYCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© İHA / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - REMZİ BURULDAY
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Singapur'da gerçekleştirilecek Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısında Türkiye'nin gri listedeki durumunun ele alınacağını belirterek, "Burada teknik herhangi bir sıkıntı yok. Yarın olumlu bir karar çıkacağına inanıyoruz. Çıkmazsa da bunu siyasi olarak yorumlarız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı, gündemi değerlendirdi.
Türkiye'nin bir süredir FATF'ın gri listesinde olduğunu belirten Yılmaz, bu konunun yarın Singapur'da gerçekleştirilecek FATF Genel Kurul toplantısında değerlendirileceğini, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de Singapur'da olduğunu söyledi.
Türkiye'nin listeden çıkılması için istenen bütün düzenlemeleri yaptığını vurgulayan Yılmaz, "En son 'kripto parayla ilgili düzenleme eksik' deniyordu. O da tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye görev grubunun bir teknik grubu geldi. Saha incelemeleri yaptılar. Oradan da son derece olumlu bir rapor çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla teknik açıdan bir problem gözükmüyor" diye konuştu.
Genel Kurul toplantısında ülkelerin oylama yapacağını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada teknik herhangi bir sıkıntı yok. Yarın olumlu bir karar çıkacağına inanıyoruz. Çıkmazsa da bunu siyasi olarak yorumlarız. Bunu da açıkça ifade etmek isterim. Çıkmamak dünyanın sonu değil ama çıkarsak da bu olumlu bir şey. Ülke olarak gri listede olmak hoş bir durum değil. Bundan çıktığınız zaman finansal çevrelerde daha fazla güven telkin etmeniz, daha rahat bir şekilde Türkiye'ye finansal akışların sağlanması konusunda bir avantaj. Bir not artışı değil bu ama ülke algısı açısından önemli. Not artışlarına da olumlu etkisi olabilir elbette. Yarın inşallah güzel bir netice çıkar ve bunun da ülkemize pozitif yansımalarını görürüz. Çıkmazsak da dünyanın sonu değil elbette."
Yılmaz, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının fon akışlarına faydasının olacağını, bunun da ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacağını söyledi.

'Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek'

Geçtiğimiz yıl 3 yıllık Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladıklarını anımsatan Yılmaz, enflasyona ilişkin 3 dönemin esas alındığını, bunların da "geçiş dönemi", "dezenflasyon dönemi" ve "istikrar dönemi" olduğunu vurguladı
Geçiş döneminin mayıs ayı itibarıyla tamamlandığını düşündüklerini ifade eden Yılmaz, haziran ayından itibaren yıllık enflasyonda gerilemeyi göreceklerini, aynı zamanda aylık bazda da düşüşler görüleceğini kaydetti.
Cevdet Yılmaz, enflasyonda tek haneli rakamların 2026'da yakalanacağına inandıklarını dile getirerek, "Vatandaşın derdi, sorunu neyse bizim de temel derdimiz, temel önceliğimiz odur. Bugün vatandaşımızın en temel meselesi enflasyonsa bizim de en temel meselemiz bu. Enflasyon sadece ekonomik bir hadise değil, sosyal boyutu da olan bir hadise. Gelir dağılımını da etkiliyor. Bütün bu yönleriyle düşündüğümüzde temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek ve bunu çok yönlü bir politika setiyle adım adım başarıyoruz" ifadelerini kullandı.
Özel Tüketim Vergisi'yle (ÖTV) ilgili bir çalışma olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Yılmaz, "Oranlarla ilgili benim bildiğim bir çalışma yok doğrusu. Çünkü enflasyonist vergi artışlarını istemiyoruz. Yani vergilerle ilgili değerlendirme, etki analizleri yaparken enflasyonu arttırıcı vergilere sıcak bakmıyoruz. Ama bir taraftan da otomatik güncellemeler olabiliyor. Onlar kanun gereği, belli formüllerle işleyen mekanizmalar var. Onlar da zaten önceden bilinen mekanizmalar. Onun ötesinde bir çalışma şu anda bilgim dahilinde değil" dedi.

OVP eylülde güncellenecek

Yılmaz, "Merkez Bankası bağımsız ama yakın zamanda faiz indirimi olur mu?" şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi:
"Merkez Bankamızın araç bağımsızlığı var biliyorsunuz. Elbette demokratik bir ülkedeyiz. Temel hedefi, amacı hükümet çizer. Bizim de amacımız nedir? Hem enflasyonu hem de faizleri düşürmek. Bizim siyasi hedefimiz ikisini de orta vadede tek haneli rakamlara getirmek ve bunun için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Ama içinden geçtiğimiz süreçte Merkez Bankamız araç bağımsızlığı çerçevesinde enflasyonda öngördüğü hedefler doğrultusunda politikasını belirliyor, kararlarını veriyor. Ben inanıyorum ki bu enflasyonist eğilimler kırıldıkça Merkez Bankamız da teknik olarak, verilere dayalı olarak değerlendirmelerini en sağlıklı şekilde yapacaktır. Bunun ötesinde bir yorum yapmayı doğru bulmuyorum."
Eylülde OVP'yi güncelleyeceklerini bildiren Yılmaz, "Yalnız şöyle bir çerçevede güncelleyeceğiz. Ana politika setimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Ancak bir yıllık süreçte dünyada ve Türkiye'de gelişmeler oldu. Bu gelişmeler ışığında programımızın makro ekonomik çerçevesini güncelleyeceğiz" diye konuştu.
Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
EKONOMİ
Ekonomi Koordinasyon Kurulu enflasyonun gerilemesiyle ilgili tarih verdi
25 Haziran , 15:57
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