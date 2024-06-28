https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/istifa-etti-iddialarinin-ardindan-saglik-bakani-kocadan-aciklama-geldi-hayatin-her-hali-olabilir-1085311040.html
İstifa etti iddialarının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi: 'Hayatın her hali olabilir'
İstifa etti iddialarının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi: 'Hayatın her hali olabilir'
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa dilekçesini sunduğu iddia edildi. Koca ise iddialara ilişkin açıklama yaptı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T08:21+0300
2024-06-28T08:21+0300
2024-06-28T08:21+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
sağlık bakanı
ismail saymaz
istifa
son dakika
recep tayyip erdoğan
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İddiaya göre ;Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak affını istedi. Erdoğan da talebi kabul etti.Gazeteci İsmail Saymaz, istifa iddialarını Bakan Koca’ya sordu. Bakan Koca "Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:Erdoğan ile görüştü mü?Bakan Koca, “Bugün cumhurbaşkanıyla görüşmüşsünüz” şeklindeki soruyu ise, “Biz her zaman görüşüyoruz” diye cevapladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bakan-koca-paylasti-fermuar-yonteminin-yararini-bir-kez-daha-gorduk-1084943111.html
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sağlık bakanı istifa,fahrettin koca istifa,sağlık bakanı istifa mı etti
sağlık bakanı istifa,fahrettin koca istifa,sağlık bakanı istifa mı etti
İstifa etti iddialarının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi: 'Hayatın her hali olabilir'
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa dilekçesini sunduğu iddia edildi. Koca ise iddialara ilişkin açıklama yaptı.
İddiaya göre ;Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak affını istedi. Erdoğan da talebi kabul etti.
Gazeteci İsmail Saymaz, istifa iddialarını Bakan Koca’ya sordu. Bakan Koca "Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:
“Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda.”
Bakan Koca, “Bugün cumhurbaşkanıyla görüşmüşsünüz” şeklindeki soruyu ise, “Biz her zaman görüşüyoruz” diye cevapladı.