https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/istifa-etti-iddialarinin-ardindan-saglik-bakani-kocadan-aciklama-geldi-hayatin-her-hali-olabilir-1085311040.html

İstifa etti iddialarının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi: 'Hayatın her hali olabilir'

İstifa etti iddialarının ardından Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi: 'Hayatın her hali olabilir'

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa dilekçesini sunduğu iddia edildi. Koca ise iddialara ilişkin açıklama yaptı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T08:21+0300

2024-06-28T08:21+0300

2024-06-28T08:21+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

sağlık bakanı

ismail saymaz

istifa

son dakika

recep tayyip erdoğan

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İddiaya göre ;Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak affını istedi. Erdoğan da talebi kabul etti.Gazeteci İsmail Saymaz, istifa iddialarını Bakan Koca’ya sordu. Bakan Koca "Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:Erdoğan ile görüştü mü?Bakan Koca, “Bugün cumhurbaşkanıyla görüşmüşsünüz” şeklindeki soruyu ise, “Biz her zaman görüşüyoruz” diye cevapladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bakan-koca-paylasti-fermuar-yonteminin-yararini-bir-kez-daha-gorduk-1084943111.html

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sağlık bakanı istifa,fahrettin koca istifa,sağlık bakanı istifa mı etti