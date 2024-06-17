https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bakan-koca-paylasti-fermuar-yonteminin-yararini-bir-kez-daha-gorduk-1084943111.html

Bakan Koca paylaştı: Fermuar yönteminin yararını bir kez daha gördük

Bakan Koca paylaştı: Fermuar yönteminin yararını bir kez daha gördük

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Koca "Yoğun bayram trafiğinde araçlar itfaiyeye 'fermuar' yöntemiyle yol verdi. Ambulanslara yol verilmesi için kullanılmasını ısrarla... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T22:34+0300

2024-06-17T22:34+0300

2024-06-17T22:35+0300

türkiye

fahrettin koca

ambulans

zonguldak

sipariş

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde trafik kazasına giden itfaiye aracına "fermuar" yöntemi ile yol verilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürücülerin itfaiye aracına "fermuar" yöntemiyle yolu açtığı anların videosuna da yer veren Bakan Koca, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/bakan-koca-paylasti-kurban-bayraminda-et-tuketiminde-nelere-dikkat-edilmeli--1084891132.html

türkiye

zonguldak

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Sputnik Türkiye

fahrettin koca, ambulans, zonguldak, sipariş