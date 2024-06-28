https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/iside-yonelik-bozdogan-47-operasyonlarinda-28-supheli-yakalandi-1085312291.html

IŞİD'e yönelik 'Bozdoğan 47' operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

IŞİD'e yönelik 'Bozdoğan 47' operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik "Bozdoğan 47" operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T09:12+0300

2024-06-28T09:12+0300

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonların düzenlendiğini belirtti.Operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydeden Yerlikaya, "4 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan 47 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/icisleri-bakani-yerlikaya-acikladi-bozdogan-42-operasyonlarinda-58-supheli-yakalandi-1084788514.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, işid, daeş, adana, manisa, bursa, istanbul