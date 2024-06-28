https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/iside-yonelik-bozdogan-47-operasyonlarinda-28-supheli-yakalandi-1085312291.html
IŞİD'e yönelik 'Bozdoğan 47' operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
IŞİD'e yönelik 'Bozdoğan 47' operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik "Bozdoğan 47" operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T09:12+0300
2024-06-28T09:12+0300
2024-06-28T09:12+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
işid
daeş
adana
manisa
bursa
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1c/1075825993_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bb11f1028c98156f458dff737754f633.jpg
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonların düzenlendiğini belirtti.Operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydeden Yerlikaya, "4 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan 47 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/icisleri-bakani-yerlikaya-acikladi-bozdogan-42-operasyonlarinda-58-supheli-yakalandi-1084788514.html
türkiye
adana
manisa
bursa
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1c/1075825993_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7c652efeaf90e43bc4eb3821a533ff2c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, işid, daeş, adana, manisa, bursa, istanbul
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, işid, daeş, adana, manisa, bursa, istanbul
IŞİD'e yönelik 'Bozdoğan 47' operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik "Bozdoğan 47" operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonların düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydeden Yerlikaya, "4 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan 47 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.