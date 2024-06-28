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Iraklı kız, aynı teknede mahsur kaldıkları başka bir göçmen tarafından tecavüze uğrayıp öldürüldü
Iraklı kız, aynı teknede mahsur kaldıkları başka bir göçmen tarafından tecavüze uğrayıp öldürüldü
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İtalya’nın kıyısında alev alıp alabora olan göçmen teknesindeki Iraklı bir göçmen, aynı teknede bulunan 16 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra onu... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
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İtalya’nın 190 kilometre açığında batan bir göçmen teknesinde yaşanan cinayet ülkenin gündeminde oturdu. AGI haber ajansının haberine göre, 17 Haziran'da yaşanan olayda, Iraklı şüpheli, kalabalık göçmen teknesinin alev alıp alabora olması sonucu karısı ve kızının boğulduğunu görmesi üzerine öfkeyle genç kıza saldırdı. Corriere Della Sera gazetesinde yer alan habere göre, kızın annesi, katil zanlısı ve birkaç göçmenle birlikte kurtarılıp Calabria'nın Roccella Ionica limanına götürüldükten sonra cinayeti İtalyan polisine bildirdi. 27 yaşındaki katil zanlısının, 16 yaşındaki kızı annesinin gözünün önünde boğduğu öne sürüldü. Annenin ifadesinin başka tanıklar tarafından da desteklenmesinin ardından Iraklı şüphelinin tutuklandığı aktarıldı. Yerel savcı Giuseppe Casciaro, Corriere Della Sera'ya yaptığı açıklamada, olayla ilgili daha kapsamlı soruşturma yürüttüklerini açıkladı.17 Haziran'da meydana gelen olayda 12 göçmen, bölgeden geçen yük gemisi tarafından kurtarılmış, kurtarılanların ifadesinden teknede 26'sı çocuk 66 kişinin daha bulunduğu ve kayıp oldukları anlaşılmıştı.Bu son facia, bölgede Şubat 2023'te meydana gelen ve 35'i çocuk toplam 94 göçmenin hayatını kaybettiği tekne kazasının ardından yaşanan en kötü ikinci kaza olarak kayıtlara geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/beni-uyutup-kactilar-demisti-uvey-kizini-14-yasindan-beri-istismar-ettigi-ortaya-cikti-1084385091.html
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italya, tekne, tekne kazası, tekne faciası, göçmen, göçmen krizi, kaçak göçmen, göçmen teknesi, polis
italya, tekne, tekne kazası, tekne faciası, göçmen, göçmen krizi, kaçak göçmen, göçmen teknesi, polis

Iraklı kız, aynı teknede mahsur kaldıkları başka bir göçmen tarafından tecavüze uğrayıp öldürüldü

00:59 28.06.2024 (güncellendi: 01:31 28.06.2024)
© AP Photo / Italian Coast Guardgöçmen teknesi
göçmen teknesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Italian Coast Guard
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İtalya’nın kıyısında alev alıp alabora olan göçmen teknesindeki Iraklı bir göçmen, aynı teknede bulunan 16 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra onu annesinin gözünün önünde boğarak öldürdü.
İtalya’nın 190 kilometre açığında batan bir göçmen teknesinde yaşanan cinayet ülkenin gündeminde oturdu.
AGI haber ajansının haberine göre, 17 Haziran'da yaşanan olayda, Iraklı şüpheli, kalabalık göçmen teknesinin alev alıp alabora olması sonucu karısı ve kızının boğulduğunu görmesi üzerine öfkeyle genç kıza saldırdı.
Corriere Della Sera gazetesinde yer alan habere göre, kızın annesi, katil zanlısı ve birkaç göçmenle birlikte kurtarılıp Calabria'nın Roccella Ionica limanına götürüldükten sonra cinayeti İtalyan polisine bildirdi.
27 yaşındaki katil zanlısının, 16 yaşındaki kızı annesinin gözünün önünde boğduğu öne sürüldü. Annenin ifadesinin başka tanıklar tarafından da desteklenmesinin ardından Iraklı şüphelinin tutuklandığı aktarıldı.
Yerel savcı Giuseppe Casciaro, Corriere Della Sera'ya yaptığı açıklamada, olayla ilgili daha kapsamlı soruşturma yürüttüklerini açıkladı.
17 Haziran'da meydana gelen olayda 12 göçmen, bölgeden geçen yük gemisi tarafından kurtarılmış, kurtarılanların ifadesinden teknede 26'sı çocuk 66 kişinin daha bulunduğu ve kayıp oldukları anlaşılmıştı.
Bu son facia, bölgede Şubat 2023'te meydana gelen ve 35'i çocuk toplam 94 göçmenin hayatını kaybettiği tekne kazasının ardından yaşanan en kötü ikinci kaza olarak kayıtlara geçmişti.
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