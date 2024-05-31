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İstanbul'da otele el bombalı saldırı: Saldırganın çocuk olduğu ortaya çıktı
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/beni-uyutup-kactilar-demisti-uvey-kizini-14-yasindan-beri-istismar-ettigi-ortaya-cikti-1084385091.html
Beni uyutup kaçtılar demişti: Üvey kızını 14 yaşından beri istismar ettiği ortaya çıktı
Beni uyutup kaçtılar demişti: Üvey kızını 14 yaşından beri istismar ettiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye Müge Anlı'da ortaya çıkan istismar olayını konuşuyor. Üvey kızlarını bulmak için canlı yayına çıkan Selahattin Yalnız'ın kızları yıllardır istismar... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T14:37+0300
2024-05-31T14:37+0300
türkiye
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
cinayet
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Kızı ve arkadaşının yemeklerine ilaç atıp ortadan kayboldukları iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Selahattin Yalnız yaptıklarıyla kan dondurdu. İki kızın bulunmasıyla birlikte olayın seyri değişti. 14 gün sonra bulunan F.T.B. ve B.D ise üvey babaları tarafından yıllardır istismar edildiklerini söyledi.Canlı yayında görüntülü olarak Yalnız'a bağlanan Müge Anlı "Gözünüz aydın kızlar bulundu. Sen utanmadan nasıl benim stüdyoma geldin? Allah seni şaşırttı mı, yanılttı mı ne oldu? Sen utanmadan bu kızları aramak için benim stüdyoma nasıl geldin? Terbiyesiz adam. Senin bu kızlara neler yaptığının videoları elimde, ahlaksız! Sen bundan sonra bana değil savcı ve hakime söyleyeceksin. Sen bu kızları istismar edip nasıl gelip bir de ararsın? Ben gözüme mi inanacağım sana mı? Bütün videoların elimde." sözleriyle yıllar süren istismarı ortaya çıkardı.14 yaşından beri üvey baba tarafından tecavüze uğrayan kızların annesinin kızlarını savunmaması ve "gidecek yerim yok yanında kalacağım" demesi stüdyodakileri ve ekran karşısındaki çileden çıkardı. Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını söyleyen 24 yaşındaki F.T.B, "14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Bize satırla saldırıyordu, bizi dövüyordu. Bize "Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bunlar annemin gözünün önünde yapılıyordu. Sen de korkundan susuyordun. Ondan korkma." diye konuştu.Gözaltına alındıProgram ihbar kabul edildi. Selahattin Yalnız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sırasında annenin ve istismar edilen diğer engelli kardeşin gözyaşı dökmesi şaşkınlık yarattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/16-yillik-cinayet-cozuldu-yakarak-cesedi-gommusler-1083937342.html
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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, cinayet
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, cinayet

Beni uyutup kaçtılar demişti: Üvey kızını 14 yaşından beri istismar ettiği ortaya çıktı

14:37 31.05.2024
© Fotoğraf : ATVMüge Anlı
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© Fotoğraf : ATV
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Türkiye Müge Anlı'da ortaya çıkan istismar olayını konuşuyor. Üvey kızlarını bulmak için canlı yayına çıkan Selahattin Yalnız'ın kızları yıllardır istismar ettiği ortaya çıktı. Yayının ihbar kabul edilmesi ardından Selahattin Yalnız gözaltına alındı.
Kızı ve arkadaşının yemeklerine ilaç atıp ortadan kayboldukları iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Selahattin Yalnız yaptıklarıyla kan dondurdu. İki kızın bulunmasıyla birlikte olayın seyri değişti. 14 gün sonra bulunan F.T.B. ve B.D ise üvey babaları tarafından yıllardır istismar edildiklerini söyledi.
Canlı yayında görüntülü olarak Yalnız'a bağlanan Müge Anlı "Gözünüz aydın kızlar bulundu. Sen utanmadan nasıl benim stüdyoma geldin? Allah seni şaşırttı mı, yanılttı mı ne oldu? Sen utanmadan bu kızları aramak için benim stüdyoma nasıl geldin? Terbiyesiz adam. Senin bu kızlara neler yaptığının videoları elimde, ahlaksız! Sen bundan sonra bana değil savcı ve hakime söyleyeceksin. Sen bu kızları istismar edip nasıl gelip bir de ararsın? Ben gözüme mi inanacağım sana mı? Bütün videoların elimde." sözleriyle yıllar süren istismarı ortaya çıkardı.
14 yaşından beri üvey baba tarafından tecavüze uğrayan kızların annesinin kızlarını savunmaması ve "gidecek yerim yok yanında kalacağım" demesi stüdyodakileri ve ekran karşısındaki çileden çıkardı.
Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını söyleyen 24 yaşındaki F.T.B, "14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Bize satırla saldırıyordu, bizi dövüyordu. Bize "Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bunlar annemin gözünün önünde yapılıyordu. Sen de korkundan susuyordun. Ondan korkma." diye konuştu.

Gözaltına alındı

Program ihbar kabul edildi. Selahattin Yalnız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sırasında annenin ve istismar edilen diğer engelli kardeşin gözyaşı dökmesi şaşkınlık yarattı.
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