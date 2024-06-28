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Elon Musk, Trump - Biden tartışmasında Biden'in kazandığı iddialarına yönelik: 'Sesli güldüm'
Elon Musk, Trump - Biden tartışmasında Biden'in kazandığı iddialarına yönelik: 'Sesli güldüm'
Sputnik Türkiye
Dün canlı olarak yayınlanan eski ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden'ın tartıştığı programın medyadaki etkileri devam ederken, konuya Musk'ta yorum getirdi. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T18:40+0300
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Dün gerçekleşen Trump - Biden tartışması internette tartışılmaya devam ediliyor. Birçok kanal ve sosyal medya kullanıcısı, Trump'un tartışmadan galip çıktığına vurgu yaparken, konuya X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'tan da yorum geldi.Biden'ın savaş, göçmen ve ekonomi politikası dahil birçok konuda eleştiri yağmuruna tutan Musk, Demokrat Parti'nin X'te "Gecenin bugünkü galibi" paylaşımını alıntılayıp 3 harflik bir cevap yazdı:Musk'un yazdığı ifade, genel olarak bir şeylere gülmek anlamına gelirken, tam açılımı ise Laugh Out Loud (Yüksek sesle gülmek) anlamına geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/trump-biden-tartismasinin-beden-analizi-munazaranin-galibinin-trump-olduguna-suphe-yok-1085327640.html
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abd, elon musk, joe biden, donald trump, x, twitter

Elon Musk, Trump - Biden tartışmasında Biden'in kazandığı iddialarına yönelik: 'Sesli güldüm'

18:40 28.06.2024
© AP Photo / Ebrahim NorooziElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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Dün canlı olarak yayınlanan eski ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden'ın tartıştığı programın medyadaki etkileri devam ederken, konuya Musk'ta yorum getirdi.
Dün gerçekleşen Trump - Biden tartışması internette tartışılmaya devam ediliyor. Birçok kanal ve sosyal medya kullanıcısı, Trump'un tartışmadan galip çıktığına vurgu yaparken, konuya X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'tan da yorum geldi.
Biden'ın savaş, göçmen ve ekonomi politikası dahil birçok konuda eleştiri yağmuruna tutan Musk, Demokrat Parti'nin X'te "Gecenin bugünkü galibi" paylaşımını alıntılayıp 3 harflik bir cevap yazdı:
lol
Musk'un yazdığı ifade, genel olarak bir şeylere gülmek anlamına gelirken, tam açılımı ise Laugh Out Loud (Yüksek sesle gülmek) anlamına geliyor.
Trump ve Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
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Trump-Biden tartışmasının beden analizi: 'Münazaranın galibinin Trump olduğuna şüphe yok'
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