https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/elon-musk-trump---biden-tartismasinda-bidenin-kazandigi-iddialarina-yonelik-sesli-guldum--1085333167.html
Elon Musk, Trump - Biden tartışmasında Biden'in kazandığı iddialarına yönelik: 'Sesli güldüm'
Elon Musk, Trump - Biden tartışmasında Biden'in kazandığı iddialarına yönelik: 'Sesli güldüm'
Sputnik Türkiye
Dün canlı olarak yayınlanan eski ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden'ın tartıştığı programın medyadaki etkileri devam ederken, konuya Musk'ta yorum getirdi. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T18:40+0300
2024-06-28T18:40+0300
2024-06-28T18:40+0300
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Dün gerçekleşen Trump - Biden tartışması internette tartışılmaya devam ediliyor. Birçok kanal ve sosyal medya kullanıcısı, Trump'un tartışmadan galip çıktığına vurgu yaparken, konuya X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'tan da yorum geldi.Biden'ın savaş, göçmen ve ekonomi politikası dahil birçok konuda eleştiri yağmuruna tutan Musk, Demokrat Parti'nin X'te "Gecenin bugünkü galibi" paylaşımını alıntılayıp 3 harflik bir cevap yazdı:Musk'un yazdığı ifade, genel olarak bir şeylere gülmek anlamına gelirken, tam açılımı ise Laugh Out Loud (Yüksek sesle gülmek) anlamına geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/trump-biden-tartismasinin-beden-analizi-munazaranin-galibinin-trump-olduguna-suphe-yok-1085327640.html
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abd, elon musk, joe biden, donald trump, x, twitter
abd, elon musk, joe biden, donald trump, x, twitter
Elon Musk, Trump - Biden tartışmasında Biden'in kazandığı iddialarına yönelik: 'Sesli güldüm'
Dün canlı olarak yayınlanan eski ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden'ın tartıştığı programın medyadaki etkileri devam ederken, konuya Musk'ta yorum getirdi.
Dün gerçekleşen Trump - Biden tartışması internette tartışılmaya devam ediliyor. Birçok kanal ve sosyal medya kullanıcısı, Trump'un tartışmadan galip çıktığına vurgu yaparken, konuya X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'tan da yorum geldi.
Biden'ın savaş, göçmen ve ekonomi politikası dahil birçok konuda eleştiri yağmuruna tutan Musk, Demokrat Parti'nin X'te "Gecenin bugünkü galibi" paylaşımını alıntılayıp 3 harflik bir cevap yazdı:
Musk'un yazdığı ifade, genel olarak bir şeylere gülmek anlamına gelirken, tam açılımı ise Laugh Out Loud (Yüksek sesle gülmek) anlamına geliyor.