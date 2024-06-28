https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/trump-biden-tartismasinin-beden-analizi-munazaranin-galibinin-trump-olduguna-suphe-yok-1085327640.html
Trump-Biden tartışmasının beden analizi: 'Münazaranın galibinin Trump olduğuna şüphe yok'
Trump-Biden tartışmasının beden analizi: 'Münazaranın galibinin Trump olduğuna şüphe yok'
Sputnik Türkiye
Psikiyatrist Lieberman Sputnik'e verdiği demeçte, 27 Haziran'da Joe Biden ile yaptığı ABD başkanlık münazarasının galibinin Trump olduğuna şüphe olmadığını... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T16:24+0300
2024-06-28T16:24+0300
2024-06-28T16:24+0300
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başkanlık münazarası
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Psikiyatrist Carole Lieberman, ABD Başkanı Biden ve eski ABD Başkanı Trump arasında gerçekleştirilen tartışmayı analiz etti.Lieberman, 90 dakikalık münazara sırasında ikilinin nasıl göründüğüne dair düşüncelerini aktardı.Biden'ın beden dilinde hangi gizli mesajlar vardı?Tartışmada Biden'ın performansına ilişkin konuşan Lieberman, "Görünüşe göre performans artırıcı bir ilaç kullanıyordu ancak ya daha düşük dozda ya da daha az etkili bir ilaçtı" diyerek "Boş bakışları, titrek bir sesi vardı ve sanki 90 dakikanın tamamını çıkaramayacak, tam orada yığılıp kalacakmış gibi görünüyordu" cümlelerini altını çizdi.Tartışma sırasında Biden'ın en dikkat çekici ve herkesin fark ettiğini söylediği sorunun 'cümlelerin ortasında kaybolması' olarak ifade eden Lieberman, "Biden nefes darlığı, sert bir vücuda sahip olma, bakma, ayaklarını sürüme ve konuşmaya çalışırken giderek artan zorluk çekme gibi tipik yalan söyleme belirtilerinden bazılarını gösterdi" dedi.Trump'ın beden dili ne söylüyordu?Lieberman açıklamasında, "Eski ABD Başkanı Trump'ın ülkesinde neyin yanlış olduğu ve 'bunu düzeltme arzusu' konusunda "çok daha güçlü ve tutkuluydu" cümlesini kaydetti.Konuşmasına devam eden Lieberman şu cümleleri dile getirdi:Öte yandan Lieberman, Trump'ın politikalarının en iyisi olduğunu ve herkesin onu sevdiğini söyleyerek tartışma sırasında narsisizmini gösterdiğini ifade ederek, "Bu doğru ancak onun bir narsist olduğunu söylemekten hoşlanan insanlara işaret edecekleri bir şey verdi. Bunu biraz yumuşatması gerekiyor ki daha fazla insan ona karşı sıcak ve bulanık hissedebilsin" dedi.,Münazaranın ardından bazı Demokratlar Biden'ın performansını 'tam bir felaket', 'bir çöküş' ve 'ağır çekim bir araba kazası' olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/trump-biden-karsi-karsiya-ukrayna-rusyayla-catismayi-kaybediyor-1085307879.html
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abd, amerika birleşik devletleri, joe biden, donald trump, tartışma, münazara, başkanlık münazarası
abd, amerika birleşik devletleri, joe biden, donald trump, tartışma, münazara, başkanlık münazarası
Trump-Biden tartışmasının beden analizi: 'Münazaranın galibinin Trump olduğuna şüphe yok'
Psikiyatrist Lieberman Sputnik'e verdiği demeçte, 27 Haziran'da Joe Biden ile yaptığı ABD başkanlık münazarasının galibinin Trump olduğuna şüphe olmadığını söyledi.
Psikiyatrist Carole Lieberman, ABD Başkanı Biden ve eski ABD Başkanı Trump arasında gerçekleştirilen tartışmayı analiz etti.
Lieberman, 90 dakikalık münazara sırasında ikilinin nasıl göründüğüne dair düşüncelerini aktardı.
Biden'ın beden dilinde hangi gizli mesajlar vardı?
Tartışmada Biden'ın performansına ilişkin konuşan Lieberman, "Görünüşe göre performans artırıcı bir ilaç kullanıyordu ancak ya daha düşük dozda ya da daha az etkili bir ilaçtı" diyerek "Boş bakışları, titrek bir sesi vardı ve sanki 90 dakikanın tamamını çıkaramayacak, tam orada yığılıp kalacakmış gibi görünüyordu" cümlelerini altını çizdi.
Tartışma sırasında Biden'ın en dikkat çekici ve herkesin fark ettiğini söylediği sorunun 'cümlelerin ortasında kaybolması' olarak ifade eden Lieberman, "Biden nefes darlığı, sert bir vücuda sahip olma, bakma, ayaklarını sürüme ve konuşmaya çalışırken giderek artan zorluk çekme gibi tipik yalan söyleme belirtilerinden bazılarını gösterdi" dedi.
Trump'ın beden dili ne söylüyordu?
Lieberman açıklamasında, "Eski ABD Başkanı Trump'ın ülkesinde neyin yanlış olduğu ve 'bunu düzeltme arzusu' konusunda "çok daha güçlü ve tutkuluydu" cümlesini kaydetti.
Konuşmasına devam eden Lieberman şu cümleleri dile getirdi:
Pek çok harika noktayı gündeme getirdi. Biden'ın ne söylediğini anlamadığını ve Biden'ın da bunu anladığını düşünmediğini söylemesine bayıldım. Biden mantıklı konuşuyormuş gibi davranmak istemedi.
Öte yandan Lieberman, Trump'ın politikalarının en iyisi olduğunu ve herkesin onu sevdiğini söyleyerek tartışma sırasında narsisizmini gösterdiğini ifade ederek, "Bu doğru ancak onun bir narsist olduğunu söylemekten hoşlanan insanlara işaret edecekleri bir şey verdi. Bunu biraz yumuşatması gerekiyor ki daha fazla insan ona karşı sıcak ve bulanık hissedebilsin" dedi.,
Münazaranın ardından bazı Demokratlar Biden'ın performansını 'tam bir felaket', 'bir çöküş' ve 'ağır çekim bir araba kazası' olarak nitelendirmişti.