Trump-Biden tartışmasının beden analizi: 'Münazaranın galibinin Trump olduğuna şüphe yok'

Türkiye
İstanbul'da yangın: Yerleşim bölgesine doğru ilerliyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
07:13
1 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:20
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
07:30
2 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
07:38
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
08:11
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
08:23
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:35
1 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
08:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bolivya’da başarısız ‘lityum darbesi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, yaşadıkları tehdidi anlattı
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Doç. Dr. Çakmak: Klimaların bakımları yapılıyorsa, zararsız olduğundan emin olabiliriz
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de artan orman yangınlarını masaya yatırıyoruz
13:30
36 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
AK Parti - CHP arasında 'normalleşme' bitti mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suçu işleyenler yargılanmadı fakat bunları deşifre eden Assange uzun süre cezaevinde kaldı'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:14
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
19:11
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
'Kar Beyaz' şarkısıyla adını duyurmuştu
19:22
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
19:34
8 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
19:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:10
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
07:24
4 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:34
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
07:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
08:10
3 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
08:24
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
08:39
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Koray Aydın'ın istifası İyi Parti’deki en önemli kopuşlardan bir tanesi diye değerlendirilebilir'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinema oyuncusu Hülya Duyar ve müzisyen Alisher, kariyerlerini anlattı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Msb orman yangınlarını planlayan teröristlerin peşinde.
13:30
36 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
15:09
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
18:10
3 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
18:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/trump-biden-tartismasinin-beden-analizi-munazaranin-galibinin-trump-olduguna-suphe-yok-1085327640.html
Trump-Biden tartışmasının beden analizi: 'Münazaranın galibinin Trump olduğuna şüphe yok'
Trump-Biden tartışmasının beden analizi: 'Münazaranın galibinin Trump olduğuna şüphe yok'
Sputnik Türkiye
Psikiyatrist Lieberman Sputnik'e verdiği demeçte, 27 Haziran'da Joe Biden ile yaptığı ABD başkanlık münazarasının galibinin Trump olduğuna şüphe olmadığını... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T16:24+0300
2024-06-28T16:24+0300
dünya
abd
amerika birleşik devletleri
joe biden
donald trump
tartışma
münazara
başkanlık münazarası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085283833_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b7eb704d9401aaf69685fee46a0b06d5.jpg
Psikiyatrist Carole Lieberman, ABD Başkanı Biden ve eski ABD Başkanı Trump arasında gerçekleştirilen tartışmayı analiz etti.Lieberman, 90 dakikalık münazara sırasında ikilinin nasıl göründüğüne dair düşüncelerini aktardı.Biden'ın beden dilinde hangi gizli mesajlar vardı?Tartışmada Biden'ın performansına ilişkin konuşan Lieberman, "Görünüşe göre performans artırıcı bir ilaç kullanıyordu ancak ya daha düşük dozda ya da daha az etkili bir ilaçtı" diyerek "Boş bakışları, titrek bir sesi vardı ve sanki 90 dakikanın tamamını çıkaramayacak, tam orada yığılıp kalacakmış gibi görünüyordu" cümlelerini altını çizdi.Tartışma sırasında Biden'ın en dikkat çekici ve herkesin fark ettiğini söylediği sorunun 'cümlelerin ortasında kaybolması' olarak ifade eden Lieberman, "Biden nefes darlığı, sert bir vücuda sahip olma, bakma, ayaklarını sürüme ve konuşmaya çalışırken giderek artan zorluk çekme gibi tipik yalan söyleme belirtilerinden bazılarını gösterdi" dedi.Trump'ın beden dili ne söylüyordu?Lieberman açıklamasında, "Eski ABD Başkanı Trump'ın ülkesinde neyin yanlış olduğu ve 'bunu düzeltme arzusu' konusunda "çok daha güçlü ve tutkuluydu" cümlesini kaydetti.Konuşmasına devam eden Lieberman şu cümleleri dile getirdi:Öte yandan Lieberman, Trump'ın politikalarının en iyisi olduğunu ve herkesin onu sevdiğini söyleyerek tartışma sırasında narsisizmini gösterdiğini ifade ederek, "Bu doğru ancak onun bir narsist olduğunu söylemekten hoşlanan insanlara işaret edecekleri bir şey verdi. Bunu biraz yumuşatması gerekiyor ki daha fazla insan ona karşı sıcak ve bulanık hissedebilsin" dedi.,Münazaranın ardından bazı Demokratlar Biden'ın performansını 'tam bir felaket', 'bir çöküş' ve 'ağır çekim bir araba kazası' olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/trump-biden-karsi-karsiya-ukrayna-rusyayla-catismayi-kaybediyor-1085307879.html
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085283833_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_20a544cc271a69aff9f631602cb19a1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, amerika birleşik devletleri, joe biden, donald trump, tartışma, münazara, başkanlık münazarası
abd, amerika birleşik devletleri, joe biden, donald trump, tartışma, münazara, başkanlık münazarası

Trump-Biden tartışmasının beden analizi: 'Münazaranın galibinin Trump olduğuna şüphe yok'

16:24 28.06.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONTrump ve Biden
Trump ve Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
Abone ol
Psikiyatrist Lieberman Sputnik'e verdiği demeçte, 27 Haziran'da Joe Biden ile yaptığı ABD başkanlık münazarasının galibinin Trump olduğuna şüphe olmadığını söyledi.
Psikiyatrist Carole Lieberman, ABD Başkanı Biden ve eski ABD Başkanı Trump arasında gerçekleştirilen tartışmayı analiz etti.
Lieberman, 90 dakikalık münazara sırasında ikilinin nasıl göründüğüne dair düşüncelerini aktardı.

Biden'ın beden dilinde hangi gizli mesajlar vardı?

Tartışmada Biden'ın performansına ilişkin konuşan Lieberman, "Görünüşe göre performans artırıcı bir ilaç kullanıyordu ancak ya daha düşük dozda ya da daha az etkili bir ilaçtı" diyerek "Boş bakışları, titrek bir sesi vardı ve sanki 90 dakikanın tamamını çıkaramayacak, tam orada yığılıp kalacakmış gibi görünüyordu" cümlelerini altını çizdi.
Tartışma sırasında Biden'ın en dikkat çekici ve herkesin fark ettiğini söylediği sorunun 'cümlelerin ortasında kaybolması' olarak ifade eden Lieberman, "Biden nefes darlığı, sert bir vücuda sahip olma, bakma, ayaklarını sürüme ve konuşmaya çalışırken giderek artan zorluk çekme gibi tipik yalan söyleme belirtilerinden bazılarını gösterdi" dedi.

Trump'ın beden dili ne söylüyordu?

Lieberman açıklamasında, "Eski ABD Başkanı Trump'ın ülkesinde neyin yanlış olduğu ve 'bunu düzeltme arzusu' konusunda "çok daha güçlü ve tutkuluydu" cümlesini kaydetti.
Konuşmasına devam eden Lieberman şu cümleleri dile getirdi:
Pek çok harika noktayı gündeme getirdi. Biden'ın ne söylediğini anlamadığını ve Biden'ın da bunu anladığını düşünmediğini söylemesine bayıldım. Biden mantıklı konuşuyormuş gibi davranmak istemedi.
Öte yandan Lieberman, Trump'ın politikalarının en iyisi olduğunu ve herkesin onu sevdiğini söyleyerek tartışma sırasında narsisizmini gösterdiğini ifade ederek, "Bu doğru ancak onun bir narsist olduğunu söylemekten hoşlanan insanlara işaret edecekleri bir şey verdi. Bunu biraz yumuşatması gerekiyor ki daha fazla insan ona karşı sıcak ve bulanık hissedebilsin" dedi.,
Münazaranın ardından bazı Demokratlar Biden'ın performansını 'tam bir felaket', 'bir çöküş' ve 'ağır çekim bir araba kazası' olarak nitelendirmişti.
Biden ve Trump karşı karşıya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
DÜNYA
Trump-Biden karşı karşıya: ‘Ukrayna, Rusya’yla çatışmayı kaybediyor’
06:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала