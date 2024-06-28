https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-fatma-betul-sayan-kayanin-oglu-lgsde-turkiye-birincisi-oldu-1085328011.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS’de Türkiye birincisi oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS’de Türkiye birincisi oldu
Sputnik Türkiye
Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, oğlunun LGS Türkiye birincisi olduğunu sosyal medya hesabından... 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T16:15+0300
2024-06-28T16:15+0300
2024-06-28T16:15+0300
ak parti
fatma betül sayan kaya
yaşam
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
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Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Betül Sayan, oğlunun LGS Türkiye 1'incisi olduğunu sosyal medya hesabından şu paylaşımla duyurdu: ''Oğlum Ahmet Âkif, LGS’de Türkiye 1.’si oldu. Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum.''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/chp-genel-baskani-ozelden-suriye-aciklamasi-gerekirse-esad-ile-ilk-gorusmeyi-ben-yapacagim-1085325474.html
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ak parti, fatma betül sayan kaya, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs)
ak parti, fatma betül sayan kaya, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS’de Türkiye birincisi oldu
Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, oğlunun LGS Türkiye birincisi olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Betül Sayan, oğlunun LGS Türkiye 1'incisi olduğunu sosyal medya hesabından şu paylaşımla duyurdu:
''Oğlum Ahmet Âkif, LGS’de Türkiye 1.’si oldu. Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum.''