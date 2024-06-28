https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-fatma-betul-sayan-kayanin-oglu-lgsde-turkiye-birincisi-oldu-1085328011.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS’de Türkiye birincisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS’de Türkiye birincisi oldu

Sputnik Türkiye

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, oğlunun LGS Türkiye birincisi olduğunu sosyal medya hesabından... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T16:15+0300

2024-06-28T16:15+0300

2024-06-28T16:15+0300

ak parti

fatma betül sayan kaya

yaşam

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

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Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Betül Sayan, oğlunun LGS Türkiye 1'incisi olduğunu sosyal medya hesabından şu paylaşımla duyurdu: ''Oğlum Ahmet Âkif, LGS’de Türkiye 1.’si oldu. Bu gurur verici sevinci bize yaşatan kıymetli oğluma çok teşekkür ediyorum. Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum.''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/chp-genel-baskani-ozelden-suriye-aciklamasi-gerekirse-esad-ile-ilk-gorusmeyi-ben-yapacagim-1085325474.html

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ak parti, fatma betül sayan kaya, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs)