https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/tuik-ekonomik-guven-endeksi-verilerini-yayimladi-yedi-ayin-en-dusuk-seviyesinde-1085282263.html

TÜİK, ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı: Son yedi ayın en düşük seviyesinde

TÜİK, ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı: Son yedi ayın en düşük seviyesinde

Sputnik Türkiye

Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2.5 azalarak 95.8 oldu. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T10:40+0300

2024-06-27T10:40+0300

2024-06-27T10:44+0300

türkiye

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

ekonomik güven endeksi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, Mayıs'ta 98.2 olan endeks Haziran'da yüzde 2.5 azalışla 95.8'e düştü.Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 2.7 azalarak 78.3'e geriledi.Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.9 gerileyerek 100.5 oldu.Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.5 azalışla 115.4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.6 düşüşle 108.8, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0.5 azalarak 87.9 değerini aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/tuik-acikladi-avrupada-100-euro-olan-ayni-mal-ve-hizmet-turkiyede42euro-1085071264.html

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomik güven endeksi