https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/tuik-ekonomik-guven-endeksi-verilerini-yayimladi-yedi-ayin-en-dusuk-seviyesinde-1085282263.html
TÜİK, ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı: Son yedi ayın en düşük seviyesinde
TÜİK, ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı: Son yedi ayın en düşük seviyesinde
Sputnik Türkiye
Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2.5 azalarak 95.8 oldu. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T10:40+0300
2024-06-27T10:40+0300
2024-06-27T10:44+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomik güven endeksi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, Mayıs'ta 98.2 olan endeks Haziran'da yüzde 2.5 azalışla 95.8'e düştü.Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 2.7 azalarak 78.3'e geriledi.Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.9 gerileyerek 100.5 oldu.Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.5 azalışla 115.4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.6 düşüşle 108.8, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0.5 azalarak 87.9 değerini aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/tuik-acikladi-avrupada-100-euro-olan-ayni-mal-ve-hizmet-turkiyede42euro-1085071264.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomik güven endeksi
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomik güven endeksi
TÜİK, ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı: Son yedi ayın en düşük seviyesinde
10:40 27.06.2024 (güncellendi: 10:44 27.06.2024)
Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2.5 azalarak 95.8 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, Mayıs'ta 98.2 olan endeks Haziran'da yüzde 2.5 azalışla 95.8'e düştü.
Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 2.7 azalarak 78.3'e geriledi.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.9 gerileyerek 100.5 oldu.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.5 azalışla 115.4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.6 düşüşle 108.8, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0.5 azalarak 87.9 değerini aldı.
2023-2024 döneminde aylara göre ekonomik güven endeksi verileri şöyle:
Aylar
2023
2024
Ocak
99.5
99.4
Şubat
99.1
99
Mart
98.9
100
Nisan
102.4
99
Mayıs
103.8
98.2
Haziran
101.3
95.8
Temmuz
99.4
-
Ağustos
94.2
-
Eylül
95.5
-
Ekim
96.6
-
Kasım
95.3
-
Aralık
96.4
-