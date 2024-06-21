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TÜİK açıkladı: 'Avrupa'da 100 euro olan aynı mal ve hizmet, Türkiye'de 42 euro'
TÜİK açıkladı: 'Avrupa'da 100 euro olan aynı mal ve hizmet, Türkiye'de 42 euro'
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin 'Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları' sonuçlarını açıkladı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T11:28+0300
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Avrupa'da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke İsviçre oldu.Buna göre fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre 'pahalı', 100'den küçük ise 'ucuz' olarak ifade ediliyor.Türkiye'nin 2023 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 42 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 42 eurokarşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) arasında yapıldı.Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 174 ile İsviçre, en düşük ülke ise 42 ile Türkiye oldu.Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 143 oldu ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.Diğer alt gruplar bazında ise tüketici elektroniği endeksi 69 olarak kayıtlara geçti. Bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara kıyasla yüksek olduğu hesaplandı. Buna karşılık giyim endeksi 30 oldu ve bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi.Türkiye, giyim endeks değerinde karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke olarak belirlendi. Lokanta ve oteller grubunda ise Türkiye endeks değeri 57 oldu.,Ülkelere göre tüketim mal ve hizmetleri ve alt gruplarına ilişkin karşılaştırmalı fiyat düzeyi endeksleri sıralandı. Bu sıralamaya göre ülkelerin ‘hanehalkı nihai tüketim harcamaları’ şu şekilde oldu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/tuik-acikladi-kahramanmaras-merkezli-depremlerde-olen-turk-vatandaslarinin-sayisi-45-bin-784-1084844298.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), avrupa birliği, türkiye, isviçre
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), avrupa birliği, türkiye, isviçre

TÜİK açıkladı: 'Avrupa'da 100 euro olan aynı mal ve hizmet, Türkiye'de 42 euro'

11:28 21.06.2024 (güncellendi: 11:47 21.06.2024)
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin 'Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları' sonuçlarını açıkladı.
Avrupa'da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke İsviçre oldu.
Buna göre fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre 'pahalı', 100'den küçük ise 'ucuz' olarak ifade ediliyor.
Türkiye'nin 2023 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 42 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 42 eurokarşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.
Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) arasında yapıldı.
Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 174 ile İsviçre, en düşük ülke ise 42 ile Türkiye oldu.
Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 143 oldu ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.
Diğer alt gruplar bazında ise tüketici elektroniği endeksi 69 olarak kayıtlara geçti. Bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara kıyasla yüksek olduğu hesaplandı. Buna karşılık giyim endeksi 30 oldu ve bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi.
Türkiye, giyim endeks değerinde karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke olarak belirlendi. Lokanta ve oteller grubunda ise Türkiye endeks değeri 57 oldu.,
Ülkelere göre tüketim mal ve hizmetleri ve alt gruplarına ilişkin karşılaştırmalı fiyat düzeyi endeksleri sıralandı.
Bu sıralamaya göre ülkelerin ‘hanehalkı nihai tüketim harcamaları’ şu şekilde oldu
1.
İsviçre - 174
2.
İzlanda - 156
3.
Danimarka - 143
4.
İrlanda - 142
5.
Lüksemburg - 135
6.
Norveç - 125
7.
Finlandiya - 125
8.
Hollanda - 118
9.
Belçika - 116
10.
İsveç - 114
11.
Avusturya - 112
12.
Fransa - 110
13.
Almanya - 110
14.
Avrupa Birliği - 100
15.
Estonya - 98
16.
İspanya - 93
17.
Slovenya - 91
18.
Güney Kıbrıs - 91
19.
Malta - 89
20.
Çekya - 89
21.
Slovakya - 89
22.
Portekiz - 88
23.
Yunanistan - 87
24.
Letonya - 87
25.
Litvanya - 82
26.
Hırvatistan - 76
27.
Macaristan -76
28.
Sırbistan - 68
29.
Polonya - 66
30.
Karadağ - 64
31.
Romanya - 60
32.
Bulgaristan - 60
33.
Bosna-Hersek - 58
34.
Kuzey Makedonya - 52
35.
Türkiye - 42
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
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TÜİK açıkladı: 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen Türk vatandaşlarının sayısı 45 bin 784'
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