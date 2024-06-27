Süre 1 Temmuz'da doluyordu: Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesinde değişiklik

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Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamalarının 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi.