https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/sure-1-temmuzda-doluyordu-otomotivde-6-ay-6-bin-km-duzenlemesinde-degisiklik-1085277723.html
Süre 1 Temmuz'da doluyordu: Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesinde değişiklik
Süre 1 Temmuz'da doluyordu: Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesinde değişiklik
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamalarının 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T09:02+0300
2024-06-27T09:02+0300
2024-06-27T09:15+0300
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'6 ay-6 bin km' düzenlemesi
'6 ay-6 bin km' düzenlemesi
Süre 1 Temmuz'da doluyordu: Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesinde değişiklik
09:02 27.06.2024 (güncellendi: 09:15 27.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamalarının 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi.