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Süre 1 Temmuz'da doluyordu: Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesinde değişiklik
Süre 1 Temmuz'da doluyordu: Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesinde değişiklik
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamalarının 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
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'6 ay-6 bin km' düzenlemesi
'6 ay-6 bin km' düzenlemesi

Süre 1 Temmuz'da doluyordu: Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesinde değişiklik

09:02 27.06.2024 (güncellendi: 09:15 27.06.2024)
© AAotomotiv pazarı
otomotiv pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamalarının 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi.
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