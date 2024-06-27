https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/kripto-varlik-duzenlemesi-yasalasti-yetki-spkda-hapis-cezasi-da-var-para-cezasi-da-1085278933.html

Kripto varlık düzenlemesi yasalaştı: Yetki SPK'da, hapis cezası da var para cezası da

Kripto varlık düzenlemesi yasalaştı: Yetki SPK'da, hapis cezası da var para cezası da

Sputnik Türkiye

Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile SPK izni olmadan faaliyet gösteren platform temsilcilerine hapis... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T09:25+0300

2024-06-27T09:25+0300

2024-06-27T09:27+0300

ekonomi

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kripto para cüzdanı

kripto para madenciliği

meclis

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

ceza

bitcoin

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Kripto varlıklar ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni olmadan faaliyet gösterene hapis cezası verilecek. Lisans başvurusu için ise bir aylık süre tanınacak.Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle platformlarda gerçekleşen tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak. Bu işlemler mali suçları araştırma kurulu tarafından yapılacak.Platformlar, işlemlerin piyasa bozucu nitelikte olmaması için bünyelerinde gözetim sistemi kuracak ve önleyici tedbir alacak.Hapis ve para cezasıYasayla, İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.Zimmet suçunu işleyen kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.Düzenlemenin yaklaşık 100 milyon liralık gelir etkisi oluşturması bekleniyor. Bütçeye ilave bir mali yük getirmesi öngörülmüyor.Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 10 ila 20 kadar platformun yetkilendirilmesi, 5 ila 10 bankanın da saklama lisansı alması öngörülüyor.SPK'ya erişim engeli kararı alma yetkisi getiriliyorKanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde, kripto hizmeti veren ATM’lerin kapatılması öngörülüyor.Teklifin en olumsuz yanı ise Sermaye Piyasası Kurulu’na da mahkeme kararı olmadan doğrudan internetten ‘içeriğin kaldırılması ve erişim engeli getirilmesi’ yetkisi verilmesi oluşturuyor.SPK şimdiye kadar sadece internetten izinsiz sermaye piyasası aracılığı faaliyeti yapılması halinde yurt içindeyse mahkemeye başvurarak erişimin engellenmesi kararı aldırıyordu. Yurt dışından internet aracılığıyla yapılan izinsiz faaliyetlerle ilgili erişimin engellenmesini de BTK’dan istiyordu.Getirilen düzenlemeyle, SPK’ya hem izinsiz sermaye piyasası faaliyeti hem de piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı nedenleriyle doğrudan içeriğin kaldırılması ve erişim engeli kararı alma yetkisi getiriliyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/sure-1-temmuzda-doluyordu-otomotivde-6-ay-6-bin-km-duzenlemesinde-degisiklik-1085277723.html

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