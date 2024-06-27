https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rus-ordusu-kirimi-bombalayan-himars-sistemlerinin-bulundugu-alani-vurdu-1085305270.html
‘Rus ordusu, Kırım’ı bombalayan HIMARS sistemlerinin bulunduğu alanı vurdu’
‘Rus ordusu, Kırım’ı bombalayan HIMARS sistemlerinin bulunduğu alanı vurdu’
Sputnik Türkiye
Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Sergey Lebedev, Kırım’ın HIMARS çoklu roketatar sistemleriyle bombalandığı bölgeye saldırı düzenlendiğini bildirdi. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T23:40+0300
2024-06-27T23:40+0300
2024-06-27T23:40+0300
ukrayna krizi
sergey lebedev
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sevastopol
nikolayev
ukrayna
himars
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ambulans
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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus ordusunun Kırım’a düzenlenen bombardımanda kullanılan HIMARS çoklu roketatar sistemlerinin konuşlu olduğu Nikolayev bölgesindeki Şevçenkovo ve Kotlyarovo yerleşimlerine saldırı düzenlediğini belirtti.Lebedev, “Saat 21.45'te Kulbakino hava üssüne yakın Şevçenkovo ve Kotlyarovo köyleri bölgesinde patlamalar oldu. Yerel sakinlere göre, büyük olasılıkla HIMARS sistemi için mühimmatın bulunduğu bir depoda çifte patlama meydana geldi. Burası Herson bölgesi ve Kırım'a düzenli olarak uzun menzilli füzelerin ateşlendiği yer” dedi.Lebedev, Sevastopol saldırısı sırasında söz konusu bölgede çalışan bir HIMARS sistemini kayıt altına aldıklarını da vurguladı.Lebedev ayrıca, saldırının ardından olay yerine sevk edilen 10’dan fazla ambulansın, 3 askeri ambulans ekibinin patlama mahallini terk edinceye kadar askerler tarafından kontrol noktasında bekletildiğini, ‘askeri ambulansların ya Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin üst düzey subaylarını ya da önemli yabancı uzmanları götürdüğünü’ kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rusya-ukraynanin-batili-savas-ucaklari-yerlestirmeyi-planladigi-usler-vuruldu-1085290478.html
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sergey lebedev, kırım, sevastopol, nikolayev, ukrayna, himars, ukrayna silahlı kuvvetleri, ambulans, yeraltı, herson
sergey lebedev, kırım, sevastopol, nikolayev, ukrayna, himars, ukrayna silahlı kuvvetleri, ambulans, yeraltı, herson
‘Rus ordusu, Kırım’ı bombalayan HIMARS sistemlerinin bulunduğu alanı vurdu’
Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Sergey Lebedev, Kırım’ın HIMARS çoklu roketatar sistemleriyle bombalandığı bölgeye saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus ordusunun Kırım’a düzenlenen bombardımanda kullanılan HIMARS çoklu roketatar sistemlerinin konuşlu olduğu Nikolayev bölgesindeki Şevçenkovo ve Kotlyarovo yerleşimlerine saldırı düzenlediğini belirtti.
Lebedev, “Saat 21.45'te Kulbakino hava üssüne yakın Şevçenkovo ve Kotlyarovo köyleri bölgesinde patlamalar oldu. Yerel sakinlere göre, büyük olasılıkla HIMARS sistemi için mühimmatın bulunduğu bir depoda çifte patlama meydana geldi. Burası Herson bölgesi ve Kırım'a düzenli olarak uzun menzilli füzelerin ateşlendiği yer” dedi.
Lebedev, Sevastopol saldırısı sırasında söz konusu bölgede çalışan bir HIMARS sistemini kayıt altına aldıklarını da vurguladı.
Lebedev ayrıca, saldırının ardından olay yerine sevk edilen 10’dan fazla ambulansın, 3 askeri ambulans ekibinin patlama mahallini terk edinceye kadar askerler tarafından kontrol noktasında bekletildiğini, ‘askeri ambulansların ya Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin üst düzey subaylarını ya da önemli yabancı uzmanları götürdüğünü’ kaydetti.