https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rusya-ukraynanin-batili-savas-ucaklari-yerlestirmeyi-planladigi-usler-vuruldu-1085290478.html
Rusya: Ukrayna’nın Batılı savaş uçakları yerleştirmeyi planladığı üsler vuruldu
Rusya: Ukrayna’nın Batılı savaş uçakları yerleştirmeyi planladığı üsler vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında Ukrayna’nın Batı yapımı savaş uçaklarını yerleştirmeyi planladığı hava üslerinin Kinjal... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T13:48+0300
2024-06-27T13:48+0300
2024-06-27T13:48+0300
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Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Kinjal’ balistik hipersonik füze dahil uzun menzilli hassas silah ve insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna’nın Batı yapımı savaş uçaklarını yerleştirmeyi planladığı hava üslerine yönelik grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtilirken, “Belirlenen tüm hedefler başarıyla vuruldu” ifadesine yer verildi.Ayrıca özel askeri harekat bölgesinde ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında Ukrayna ordusunun 190 kadar askeri etkisiz hale getirilirken dört zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve bir karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 585 asker olarak gerçekleşti. Ayrıca dört mühimmat deposu havaya uçurulurken ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı vuruldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman 640’tan fazla asker, bir zırhlı savaş aracı ve beş mühimmat deposunu kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını geliştirdi. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun 345 askeri etkisiz hale getirildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 115 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 80 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/putin-rusyanin-baris-onerisi-ukraynadaki-catismanin-sona-erdirilmesini-ongoruyor-1085196599.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri operasyon, f-16, rus ordusu, ukrayna ordusu
Rusya: Ukrayna’nın Batılı savaş uçakları yerleştirmeyi planladığı üsler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında Ukrayna’nın Batı yapımı savaş uçaklarını yerleştirmeyi planladığı hava üslerinin Kinjal dahil uzun menzilli füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Kinjal’ balistik hipersonik füze dahil uzun menzilli hassas silah ve insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna’nın Batı yapımı savaş uçaklarını yerleştirmeyi planladığı hava üslerine yönelik grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtilirken, “Belirlenen tüm hedefler başarıyla vuruldu” ifadesine yer verildi.
Ayrıca özel askeri harekat bölgesinde ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında Ukrayna ordusunun 190 kadar askeri etkisiz hale getirilirken dört zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve bir karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 585 asker olarak gerçekleşti. Ayrıca dört mühimmat deposu havaya uçurulurken ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı vuruldu.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman 640’tan fazla asker, bir zırhlı savaş aracı ve beş mühimmat deposunu kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını geliştirdi. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun 345 askeri etkisiz hale getirildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 115 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 80 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.