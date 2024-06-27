Rusya: Ukrayna’nın Batılı savaş uçakları yerleştirmeyi planladığı üsler vuruldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
07:10
1 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
07:28
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
07:37
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
07:47
1 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
07:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:11
39 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
08:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
12:36
2 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
13:08
2 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
13:17
1 dk
HABER MASASI
Orman yangını riski artarken alınabilecek önlemleri uzmanı anlatıyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
17:46
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
18:17
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
18:23
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Suriye’ye askeri takviye yolladı
18:33
2 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
18:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
19:11
5 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:31
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
19:50
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
20:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
07:13
1 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:20
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
07:30
2 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
07:38
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
08:11
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
08:23
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:35
1 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
08:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bolivya’da başarısız ‘lityum darbesi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tehdidi anlatıyor
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yaz aylarında klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de artan orman yangınlarını masaya yatırıyoruz
13:30
36 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
'Kar Beyaz' şarkısıyla adını duyurmuştu
20:32
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rusya-ukraynanin-batili-savas-ucaklari-yerlestirmeyi-planladigi-usler-vuruldu-1085290478.html
Rusya: Ukrayna’nın Batılı savaş uçakları yerleştirmeyi planladığı üsler vuruldu
Rusya: Ukrayna’nın Batılı savaş uçakları yerleştirmeyi planladığı üsler vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında Ukrayna’nın Batı yapımı savaş uçaklarını yerleştirmeyi planladığı hava üslerinin Kinjal... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T13:48+0300
2024-06-27T13:48+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
askeri operasyon
f-16
rus ordusu
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/50/1033305072_0:149:2890:1775_1920x0_80_0_0_ff5e085dff15ef44f9072f892793dbec.jpg
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Kinjal’ balistik hipersonik füze dahil uzun menzilli hassas silah ve insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna’nın Batı yapımı savaş uçaklarını yerleştirmeyi planladığı hava üslerine yönelik grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtilirken, “Belirlenen tüm hedefler başarıyla vuruldu” ifadesine yer verildi.Ayrıca özel askeri harekat bölgesinde ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında Ukrayna ordusunun 190 kadar askeri etkisiz hale getirilirken dört zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve bir karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 585 asker olarak gerçekleşti. Ayrıca dört mühimmat deposu havaya uçurulurken ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı vuruldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman 640’tan fazla asker, bir zırhlı savaş aracı ve beş mühimmat deposunu kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını geliştirdi. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun 345 askeri etkisiz hale getirildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 115 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 80 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/putin-rusyanin-baris-onerisi-ukraynadaki-catismanin-sona-erdirilmesini-ongoruyor-1085196599.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/50/1033305072_163:0:2728:1924_1920x0_80_0_0_56f8439a5ea69c7276f60762c71b3e95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri operasyon, f-16, rus ordusu, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri operasyon, f-16, rus ordusu, ukrayna ordusu

Rusya: Ukrayna’nın Batılı savaş uçakları yerleştirmeyi planladığı üsler vuruldu

13:48 27.06.2024
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Multimedya arşivine gidinKinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları
Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
© Sputnik / Vladimir Sergeev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında Ukrayna’nın Batı yapımı savaş uçaklarını yerleştirmeyi planladığı hava üslerinin Kinjal dahil uzun menzilli füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Kinjal’ balistik hipersonik füze dahil uzun menzilli hassas silah ve insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna’nın Batı yapımı savaş uçaklarını yerleştirmeyi planladığı hava üslerine yönelik grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtilirken, “Belirlenen tüm hedefler başarıyla vuruldu” ifadesine yer verildi.
Ayrıca özel askeri harekat bölgesinde ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında Ukrayna ordusunun 190 kadar askeri etkisiz hale getirilirken dört zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve bir karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 585 asker olarak gerçekleşti. Ayrıca dört mühimmat deposu havaya uçurulurken ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı vuruldu.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman 640’tan fazla asker, bir zırhlı savaş aracı ve beş mühimmat deposunu kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını geliştirdi. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun 345 askeri etkisiz hale getirildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 115 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 80 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
DÜNYA
Putin: Rusya’nın barış önerisi Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesini öngörüyor
25 Haziran , 11:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала