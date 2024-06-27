https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/muge-anli-sozlerimin-postaciligini-yapmayin-benimle-ugrasmayin-1085295556.html
Müge Anlı: 'Sözlerimin postacılığını yapmayın, benimle uğraşmayın'
Müge Anlı: 'Sözlerimin postacılığını yapmayın, benimle uğraşmayın'
Sputnik Türkiye
Müge Anlı bugünkü programında sosyal medyada kendisi hakkında çıkan tartışmalara dair açıklamada bulundu. Anlı, ''Sözlerimin postacılığını yapmayın, benimle... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T16:28+0300
2024-06-27T16:28+0300
2024-06-27T16:29+0300
yaşam
müge anlı
program
ali yerlikaya
tartışma
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TV'de yer alan gündüz kuşaklarını eleştirip ''Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var" ifadelerini kullanmıştı.Müge Anlı, bu sözlerin ardından ''Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler" sözlerine yer vermişti. Müge anlı bugünkü programında kendisi hakkında sosyal medyada çıkan tartışmalara dair şu açıklamada bulundu.''Bakın benim laflarımı benim sözlerimin postacılığını yapmasın birileri kendi çıkarları için. Ben birine bir şey söylemek istersem gerçekten bu bakan da olsa bakkal Hasan efendi de olsa ismiyle söylerim. Hele İçişleri Bakanı'yla arama girmesin. Ben onu Gaziantep Valiliği'nden tanıyorum. Ben bir şey söyleyecek olsam telefon açıp söyleyebilecek durumdayım. Onun da bana söylemek istediği bir şey olursa o da aynı şekilde. Benim söylemediğim şeyleri kendi çıkarları üzerinden söylemesin. Ölümlü dünya. Öleceğiz ya. Yarın hayatta olup olmayacağımızın garantisi yok.''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/eylem-tok-ve-oglu-timur-cihantimurun-yakalanma-anlari-ortaya-cikti--1085292563.html
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müge anlı, program, ali yerlikaya, tartışma
müge anlı, program, ali yerlikaya, tartışma
Müge Anlı: 'Sözlerimin postacılığını yapmayın, benimle uğraşmayın'
16:28 27.06.2024 (güncellendi: 16:29 27.06.2024)
Müge Anlı bugünkü programında sosyal medyada kendisi hakkında çıkan tartışmalara dair açıklamada bulundu. Anlı, ''Sözlerimin postacılığını yapmayın, benimle uğraşmayın'' dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TV'de yer alan gündüz kuşaklarını eleştirip ''Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var" ifadelerini kullanmıştı.
Müge Anlı, bu sözlerin ardından ''Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler" sözlerine yer vermişti.
Müge anlı bugünkü programında kendisi hakkında sosyal medyada çıkan tartışmalara dair şu açıklamada bulundu.
''Bakın benim laflarımı benim sözlerimin postacılığını yapmasın birileri kendi çıkarları için. Ben birine bir şey söylemek istersem gerçekten bu bakan da olsa bakkal Hasan efendi de olsa ismiyle söylerim. Hele İçişleri Bakanı'yla arama girmesin. Ben onu Gaziantep Valiliği'nden tanıyorum. Ben bir şey söyleyecek olsam telefon açıp söyleyebilecek durumdayım. Onun da bana söylemek istediği bir şey olursa o da aynı şekilde. Benim söylemediğim şeyleri kendi çıkarları üzerinden söylemesin. Ölümlü dünya. Öleceğiz ya. Yarın hayatta olup olmayacağımızın garantisi yok.''