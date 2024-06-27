https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/eylem-tok-ve-oglu-timur-cihantimurun-yakalanma-anlari-ortaya-cikti--1085292563.html

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un yakalanma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un yakalanma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un ABD’de gözaltına alındığı... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T15:23+0300

2024-06-27T15:23+0300

2024-06-27T15:29+0300

dünya

eylem tok

timur cihantimur

gözaltı

tutuklama

görüntü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085276629_0:13:224:139_1920x0_80_0_0_eada3aaf9cd5083ccf43a93205ff9686.jpg

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki davalar devam ederken Tok ve Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı. ABD Boston polisinin vücut kamerasından anbean kaydedilen görüntülerde, ilk olarak Cihantimur’un yakalandığı anlaşılıyor. Aracından indirilerek gözaltına alınan Cihantimur’un üstü aranıyor. Timur Cihantimur’un arkadan kelepçelendiği görülen görüntülerde Eylem Tok’un ise diğer araçta olduğu ve bir süre Tok’un aracının beklendiği görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/eylem-tokun-turkiyeye-iadesine-iliskin-davada-yeni-gelisme-durusma-ertelendi-1085268422.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eylem tok ve timur cihantimurun yakalanma anları, timur cihantimurun yakalanma anları, eylem tok kimdir, timur cihantimur kimdir