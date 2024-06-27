https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/eylem-tok-ve-oglu-timur-cihantimurun-yakalanma-anlari-ortaya-cikti--1085292563.html
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un yakalanma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un yakalanma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un ABD’de gözaltına alındığı... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T15:23+0300
2024-06-27T15:23+0300
2024-06-27T15:29+0300
dünya
eylem tok
timur cihantimur
gözaltı
tutuklama
görüntü
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İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki davalar devam ederken Tok ve Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı. ABD Boston polisinin vücut kamerasından anbean kaydedilen görüntülerde, ilk olarak Cihantimur’un yakalandığı anlaşılıyor. Aracından indirilerek gözaltına alınan Cihantimur’un üstü aranıyor. Timur Cihantimur’un arkadan kelepçelendiği görülen görüntülerde Eylem Tok’un ise diğer araçta olduğu ve bir süre Tok’un aracının beklendiği görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/eylem-tokun-turkiyeye-iadesine-iliskin-davada-yeni-gelisme-durusma-ertelendi-1085268422.html
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eylem tok ve timur cihantimurun yakalanma anları, timur cihantimurun yakalanma anları, eylem tok kimdir, timur cihantimur kimdir
eylem tok ve timur cihantimurun yakalanma anları, timur cihantimurun yakalanma anları, eylem tok kimdir, timur cihantimur kimdir
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un yakalanma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı
15:23 27.06.2024 (güncellendi: 15:29 27.06.2024)
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un ABD’de gözaltına alındığı anların görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki davalar devam ederken Tok ve Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı.
ABD Boston polisinin vücut kamerasından anbean kaydedilen görüntülerde, ilk olarak Cihantimur’un yakalandığı anlaşılıyor. Aracından indirilerek gözaltına alınan Cihantimur’un üstü aranıyor.
Timur Cihantimur’un arkadan kelepçelendiği görülen görüntülerde Eylem Tok’un ise diğer araçta olduğu ve bir süre Tok’un aracının beklendiği görülüyor.