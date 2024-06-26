https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/bakan-isikhan-asgari-ucrete-ara-zam-yapilmama-sebebini-acikladi-gostergeler-cok-iyi-geliyor-1085240504.html
Bakan Işıkhan asgari ücrete ara zam yapılmama sebebini açıkladı: 'Göstergeler çok iyi geliyor'
Bakan Işıkhan asgari ücrete ara zam yapılmama sebebini açıkladı: 'Göstergeler çok iyi geliyor'
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan "Göstergeler çok iyi... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T11:53+0300
2024-06-26T11:53+0300
2024-06-26T12:00+0300
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vedat ışıkhan, son dakika
vedat ışıkhan, son dakika
Bakan Işıkhan asgari ücrete ara zam yapılmama sebebini açıkladı: 'Göstergeler çok iyi geliyor'
11:53 26.06.2024 (güncellendi: 12:00 26.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan "Göstergeler çok iyi geliyor" dedi.