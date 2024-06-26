https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/sivastopol-valisi-bombardiman-sirasinda-hayatini-kaybeden-kiz-cocugu-topraga-verildi-1085260081.html

Sivastopol Valisi: Bombardıman sırasında hayatını kaybeden kız çocuğu toprağa verildi

Sivastopol Valisi: Bombardıman sırasında hayatını kaybeden kız çocuğu toprağa verildi

Sputnik Türkiye

Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna ordusunun kente düzenlediği bombardıman sırasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki kız çocuğunun Kalfa... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T18:05+0300

2024-06-26T18:05+0300

2024-06-26T18:05+0300

ukrayna krizi

sivastopol

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

füze saldırısı

mihail razvojaev

cenaze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085259727_0:52:212:171_1920x0_80_0_0_9404bf8c25009537191db7d1deea162a.jpg

Sivastopol Valisi Razvojayev, Telegram kanalından paylaştığı mesajda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kente düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 2 yaşındaki Liza Kirnos’un toprağa verildiğini bildirdi.Açıklamada, “Bugün Sivastopol’da, pazar günü plajda misket başlıklı Amerikan ATACMS füzesi ile öldürülen 2 yaşındaki küçük kız Liza Kirnos’a veda ettik” ifadelerine yer verildi.Razvojayev ayrıca Lisa’nın ailede uzun süredir beklenen üçüncü çocuk ve tek kız olduğunu ve erkek kardeşlerinin onun artık aralarında olmadıklarına hala inanamadığını sözlerine ekledi.Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Sivastopol’a düzenlediği füze saldırısında yaralanan 69 kişinin hastanelerde tedavisinin devam ettiği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/ukrayna-ordusu-sivastopole-saldirdi-14-kisi-yaralandi-1085134914.html

sivastopol

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sivastopol, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, füze saldırısı, mihail razvojaev, cenaze