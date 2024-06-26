https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/sivastopol-valisi-bombardiman-sirasinda-hayatini-kaybeden-kiz-cocugu-topraga-verildi-1085260081.html
Sivastopol Valisi: Bombardıman sırasında hayatını kaybeden kız çocuğu toprağa verildi
Sivastopol Valisi: Bombardıman sırasında hayatını kaybeden kız çocuğu toprağa verildi
Sputnik Türkiye
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna ordusunun kente düzenlediği bombardıman sırasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki kız çocuğunun Kalfa... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T18:05+0300
2024-06-26T18:05+0300
2024-06-26T18:05+0300
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sivastopol
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
füze saldırısı
mihail razvojaev
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Sivastopol Valisi Razvojayev, Telegram kanalından paylaştığı mesajda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kente düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 2 yaşındaki Liza Kirnos’un toprağa verildiğini bildirdi.Açıklamada, “Bugün Sivastopol’da, pazar günü plajda misket başlıklı Amerikan ATACMS füzesi ile öldürülen 2 yaşındaki küçük kız Liza Kirnos’a veda ettik” ifadelerine yer verildi.Razvojayev ayrıca Lisa’nın ailede uzun süredir beklenen üçüncü çocuk ve tek kız olduğunu ve erkek kardeşlerinin onun artık aralarında olmadıklarına hala inanamadığını sözlerine ekledi.Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Sivastopol’a düzenlediği füze saldırısında yaralanan 69 kişinin hastanelerde tedavisinin devam ettiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/ukrayna-ordusu-sivastopole-saldirdi-14-kisi-yaralandi-1085134914.html
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sivastopol, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, füze saldırısı, mihail razvojaev, cenaze
sivastopol, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, füze saldırısı, mihail razvojaev, cenaze
Sivastopol Valisi: Bombardıman sırasında hayatını kaybeden kız çocuğu toprağa verildi
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna ordusunun kente düzenlediği bombardıman sırasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki kız çocuğunun Kalfa Mezarlığı’ndaki Şöhret Kaldırımı’na defnedildiğini belirtti.
Sivastopol Valisi Razvojayev, Telegram kanalından paylaştığı mesajda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kente düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 2 yaşındaki Liza Kirnos’un toprağa verildiğini bildirdi.
Açıklamada, “Bugün Sivastopol’da, pazar günü plajda misket başlıklı Amerikan ATACMS füzesi ile öldürülen 2 yaşındaki küçük kız Liza Kirnos’a veda ettik” ifadelerine yer verildi.
Razvojayev ayrıca Lisa’nın ailede uzun süredir beklenen üçüncü çocuk ve tek kız olduğunu ve erkek kardeşlerinin onun artık aralarında olmadıklarına hala inanamadığını sözlerine ekledi.
Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Sivastopol’a düzenlediği füze saldırısında yaralanan 69 kişinin hastanelerde tedavisinin devam ettiği bildirilmişti.