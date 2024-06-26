https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-ve-irandan-gaz-sevkiyatina-yonelik-stratejik-mutabakat-1085248035.html
Rusya ve İran’dan gaz sevkiyatına yönelik ‘stratejik’ mutabakat
Rusya ve İran’dan gaz sevkiyatına yönelik ‘stratejik’ mutabakat
Sputnik Türkiye
Gazprom ile National Iranian Gas Company'nin (NIGC) Rus gazının İran’a sevkiyatına yönelik stratejik mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T14:27+0300
2024-06-26T14:27+0300
2024-06-26T14:27+0300
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Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ve beraberindeki heyetin İran’ı ziyaret ettiği belirtildi.Ziyaret kapsamında, Miller ile İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir arasında stratejik mutabakat zaptı imzaladığına işaret edilen açıklamada, mutabakatın Rusya'nın İran'a doğal gaz boru hattı tedarikinin şekillendirilmesine yönelik olduğu kaydedildi.Açıklamada, Miller’ın ziyareti kapsamında İran Petrol Bakanı Cevad Uci ile de görüştüğü belirtildi.İlişkiler gelişiyorYakın zamanda Sputnik’e konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, İran ve Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) platformunda bir anlaşmayı onaylamasının iki ülke arasındaki ticaret hacmini yüzde 30-40 oranında artırabileceğini söylemişti.Salı günü erken saatlerde yine Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rus tarafının çok yakın bir gelecekte İran ile kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzalamayı beklediğini kaydetmişti.Rudenko'ya göre anlaşma metnine son şekli verilmek üzere.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/finlandiyali-enerji-sirketi-rus-lngsi-alimini-durduracak-1085205840.html
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rusya, iran, gazprom, doğalgaz, enerji, ticaret, sevkiyat
rusya, iran, gazprom, doğalgaz, enerji, ticaret, sevkiyat
Rusya ve İran’dan gaz sevkiyatına yönelik ‘stratejik’ mutabakat
Gazprom ile National Iranian Gas Company'nin (NIGC) Rus gazının İran’a sevkiyatına yönelik stratejik mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.
Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ve beraberindeki heyetin İran’ı ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyaret kapsamında, Miller ile İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir arasında stratejik mutabakat zaptı imzaladığına işaret edilen açıklamada, mutabakatın Rusya'nın İran'a doğal gaz boru hattı tedarikinin şekillendirilmesine yönelik olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Miller’ın ziyareti kapsamında İran Petrol Bakanı Cevad Uci ile de görüştüğü belirtildi.
Yakın zamanda Sputnik’e konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, İran ve Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) platformunda bir anlaşmayı onaylamasının iki ülke arasındaki ticaret hacmini yüzde 30-40 oranında artırabileceğini söylemişti.
Salı günü erken saatlerde yine Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rus tarafının çok yakın bir gelecekte İran ile kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzalamayı beklediğini kaydetmişti.
Rudenko'ya göre anlaşma metnine son şekli verilmek üzere.