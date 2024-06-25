https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/finlandiyali-enerji-sirketi-rus-lngsi-alimini-durduracak-1085205840.html

Finlandiyalı enerji şirketi Rus LNG'si alımını durduracak

Finlandiyalı enerji şirketi Rus LNG'si alımını durduracak

Sputnik Türkiye

Finlandiyalı dev doğalgaz şirketi Gasum, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırımları kapsamında Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımını durduracağını... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T14:16+0300

2024-06-25T14:16+0300

2024-06-25T14:16+0300

avrupa'da enerji krizi

finlandiya

sıvılaştırılmış doğalgaz

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

avrupa birliği

yaptırım

rusya

enerji

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Gasum'dan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) yeniden ihracat yasağını da içeren 14. yaptırım paketini kabul ettiği anımsatıldı.Söz konusu yaptırımların, Gasum'un Gazprom Export ile sözleşmesini bozmasını gerektirmediğine işaret edilen açıklamada, "Ancak yaptırımlar, Rus LNG'sinin şebeke dışındaki bağımsız terminaller için ithalatı konusunda mücbir sebep teşkil ediyor. Gasum, AB tarafından uygulanan tüm yaptırımlara uyuyor ve 26 Temmuz'dan itibaren Rus LNG'sini satın almayacak veya ithal etmeyecektir" ifadelerine yer verildi.AB'nin dün kabul ettiği yaptırım paketine göre, Rusya LNG'sinin üçüncü ülkelere aktarılmasında AB tesislerinin kullanılması önlenirken, AB ilk defa Rus LNG'sine yönelik kısıtlayıcı tedbir almış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/abnin-14-yaptirim-paketi-avrupadaki-medya-ve-siyasi-partilere-rusyadan-para-almalari-yasakladi-1085159836.html

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avrupa birliği

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finlandiya, sıvılaştırılmış doğalgaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), avrupa birliği, yaptırım, rusya, enerji