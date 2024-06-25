https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/finlandiyali-enerji-sirketi-rus-lngsi-alimini-durduracak-1085205840.html
Finlandiyalı enerji şirketi Rus LNG'si alımını durduracak
Finlandiyalı enerji şirketi Rus LNG'si alımını durduracak
Sputnik Türkiye
Finlandiyalı dev doğalgaz şirketi Gasum, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırımları kapsamında Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımını durduracağını... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T14:16+0300
2024-06-25T14:16+0300
2024-06-25T14:16+0300
avrupa'da enerji krizi
finlandiya
sıvılaştırılmış doğalgaz
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
avrupa birliği
yaptırım
rusya
enerji
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Gasum'dan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) yeniden ihracat yasağını da içeren 14. yaptırım paketini kabul ettiği anımsatıldı.Söz konusu yaptırımların, Gasum'un Gazprom Export ile sözleşmesini bozmasını gerektirmediğine işaret edilen açıklamada, "Ancak yaptırımlar, Rus LNG'sinin şebeke dışındaki bağımsız terminaller için ithalatı konusunda mücbir sebep teşkil ediyor. Gasum, AB tarafından uygulanan tüm yaptırımlara uyuyor ve 26 Temmuz'dan itibaren Rus LNG'sini satın almayacak veya ithal etmeyecektir" ifadelerine yer verildi.AB'nin dün kabul ettiği yaptırım paketine göre, Rusya LNG'sinin üçüncü ülkelere aktarılmasında AB tesislerinin kullanılması önlenirken, AB ilk defa Rus LNG'sine yönelik kısıtlayıcı tedbir almış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/abnin-14-yaptirim-paketi-avrupadaki-medya-ve-siyasi-partilere-rusyadan-para-almalari-yasakladi-1085159836.html
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finlandiya, sıvılaştırılmış doğalgaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), avrupa birliği, yaptırım, rusya, enerji
finlandiya, sıvılaştırılmış doğalgaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), avrupa birliği, yaptırım, rusya, enerji
Finlandiyalı enerji şirketi Rus LNG'si alımını durduracak
Finlandiyalı dev doğalgaz şirketi Gasum, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırımları kapsamında Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımını durduracağını bildirdi.
Gasum'dan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) yeniden ihracat yasağını da içeren 14. yaptırım paketini
kabul ettiği anımsatıldı.
Söz konusu yaptırımların, Gasum'un Gazprom Export ile sözleşmesini bozmasını gerektirmediğine işaret edilen açıklamada, "Ancak yaptırımlar, Rus LNG'sinin şebeke dışındaki bağımsız terminaller için ithalatı konusunda mücbir sebep teşkil ediyor. Gasum, AB tarafından uygulanan tüm yaptırımlara uyuyor ve 26 Temmuz'dan itibaren Rus LNG'sini satın almayacak veya ithal etmeyecektir" ifadelerine yer verildi.
AB'nin dün kabul ettiği yaptırım paketine göre, Rusya LNG'sinin üçüncü ülkelere aktarılmasında AB tesislerinin kullanılması önlenirken, AB ilk defa Rus LNG'sine yönelik kısıtlayıcı tedbir almış oldu.