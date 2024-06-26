https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ocak-mayis-doneminde-turkiyede-en-cok-tercih-edilen-araba-rengi-belli-oldu-1085254885.html
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'de en çok tercih edilen araba rengi belli oldu
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'de en çok tercih edilen araba rengi belli oldu
Sputnik Türkiye
TÜİK tarafından açıklanan motorlu araçların istatistiklerine göre Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'de en çok satın alınan araç rengi gri oldu. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T16:43+0300
2024-06-26T16:43+0300
2024-06-26T16:43+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
araba
otomobil
ikinci el araba satıcısı
ikinci el otomobil
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), trafiğe kaydı yapılan motorlu araçların istatistiklerini yayınladı.Buna göre bu yılın ocak-mayıs aylarında trafiğe kaydedilen araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1 milyon 62 bin 420 oldu.Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 3.6 azalarak 11 bin 620 oldu.İlk beş ayda trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 50 bin 800 artış gerçekleşti.En çok gri renkli araç satıldıOcak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 otomobilin yüzde 38.9'u gri, yüzde 25'i beyaz, yüzde 12.8'i siyah, yüzde 11.8'i mavi, yüzde 6.3'ü kırmızı, yüzde 2.7'si yeşil, yüzde 1'i turuncu, yüzde 0.5'i sarı, yüzde 0.5'i mor ve yüzde 0.4'ü diğer renklerden oluştu.Mayısta en çok motosiklet tercih edildiMayıs ayında 232 bin 401 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.Bunların yüzde 47.9'unu motosiklet, yüze 38.5'ini otomobil, yüzde 7.5'ini kamyonet, yüzde 3.5'ini traktör, yüzde 1.7'sini kamyon, yüzde 0.5'ini minibüs, yüzde 0.3'ünü otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18.4 arttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/resmi-gazetede-yayimlandi-gelismis-guvenlik-sistemleri-araclarda-zorunlu-hale-gelecek-1085256226.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), araba, otomobil, ikinci el araba satıcısı, ikinci el otomobil
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), araba, otomobil, ikinci el araba satıcısı, ikinci el otomobil
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'de en çok tercih edilen araba rengi belli oldu
TÜİK tarafından açıklanan motorlu araçların istatistiklerine göre Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'de en çok satın alınan araç rengi gri oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), trafiğe kaydı yapılan motorlu araçların istatistiklerini yayınladı.
Buna göre bu yılın ocak-mayıs aylarında trafiğe kaydedilen araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1 milyon 62 bin 420 oldu.
Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 3.6 azalarak 11 bin 620 oldu.
İlk beş ayda trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 50 bin 800 artış gerçekleşti.
En çok gri renkli araç satıldı
Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 433 bin 4 otomobilin yüzde 38.9'u gri, yüzde 25'i beyaz, yüzde 12.8'i siyah, yüzde 11.8'i mavi, yüzde 6.3'ü kırmızı, yüzde 2.7'si yeşil, yüzde 1'i turuncu, yüzde 0.5'i sarı, yüzde 0.5'i mor ve yüzde 0.4'ü diğer renklerden oluştu.
Mayısta en çok motosiklet tercih edildi
Mayıs ayında 232 bin 401 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Bunların yüzde 47.9'unu motosiklet, yüze 38.5'ini otomobil, yüzde 7.5'ini kamyonet, yüzde 3.5'ini traktör, yüzde 1.7'sini kamyon, yüzde 0.5'ini minibüs, yüzde 0.3'ünü otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18.4 arttı.