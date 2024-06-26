https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/resmi-gazetede-yayimlandi-gelismis-guvenlik-sistemleri-araclarda-zorunlu-hale-gelecek-1085256226.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Gelişmiş güvenlik sistemleri araçlarda zorunlu hale gelecek'

Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Gelişmiş güvenlik sistemleri araçlarda zorunlu hale gelecek'

Sputnik Türkiye

Otomotiv sektörünün gelişmiş güvenlik sistemlerine uyumuna yönelik hazırlanan Genel Emniyet Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T16:42+0300

2024-06-26T16:42+0300

2024-06-26T16:42+0300

türkiye

sanayi ve teknoloji bakanlığı

resmi gazete

otomotiv

güvenlik

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan mevzuat çalışmaları ile otomotiv sanayiinin uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların yüksek güvenlik seviyesinde olması ve bu sayede karayollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Bu çerçevede kazaları azaltmayı amaçlayan güncel teknolojiyle uyumlu gelişmiş güvenlik sistemleri, kısa adı Genel Emniyet Yönetmeliği (General Safety Regulation) olan düzenleme ile araçlarda zorunlu hale geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan tip onay mevzuatı içerisinde yer alan zorunlu uygulamalar ve bu uygulamaların hayata geçirileceği tarihler ülkemizde üretim yapan firmalar nezdinde bağlayıcı iken, otomotiv sektörünün talepleri de dikkate alınarak Yönetmelik'te yapılan değişiklikle uygulamaya geçiş tarihi 31 Ağustos 2024 olarak belirlendi. İthal edilecek araçlar için Gümrük Birliği çerçevesinde zorunlu uygulama ve seri sonu başlangıç tarihi ise 7 Temmuz 2024 olarak tatbik edilmeye devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230106/resmi-gazetede-yayimlandi-ozel-okul-ucret-artislarini-yil-sonu-tufe-oranina-gore-meb-belirleyecek-1065440715.html

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