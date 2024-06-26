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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/nato-yeni-genel-sekreterini-onayladi-1085239253.html
NATO yeni genel sekreterini onayladı
NATO yeni genel sekreterini onayladı
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreterliği için tek aday olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin, ittifakın bir sonraki genel sekreteri olarak onaylandığı bildirildi. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
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2024-06-26T11:45+0300
dünya
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mark rutte
hollanda
nato genel sekreteri jens stoltenberg
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Agence France-Presse'in (AFP) haberine göre NATO ülkeleri, görevinden ayrılan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi ittifakın bir sonraki genel sekreteri olarak onayladı.İttifakın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Rutte, Stoltenberg'in görev süresinin dolacağı 1 Ekim'den itibaren NATO Genel Sekreterliği görevini devralacak.NATO basın sözcüsünün gazetecilere yaptığı açıklamada, Brüksel'de düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında 32 NATO ülkesinin büyükelçilerinin, Rutte'nin önümüzdeki beş yıl için ittifakın genel sekreterliği görevine adaylığını onayladığını söyledi.Ajans, NATO büyükelçilerinin Rutte'yi bir sonraki lider olarak atadığını duyururken, görevinden ayrılan Hollanda Başbakanı, yakın zamanda yaptığı açıklamasında, üç aylığına tatile çıkmayı ve ardından NATO genel sekreteri olarak göreve başlamayı planladığını söylemişti.NATO Genel Sekreterliği için Türkiye’nin de desteklediği Hollanda Başbakanı Rutte ile Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis yarışıyordu.Geçtiğimiz hafta Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis'in NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekilmesiyle bu göreve talip olan tek kişi Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı.Genel Sekreter Stoltenberg de aynı gün yaptığı açıklamada Rutte'yi NATO'nun başına geçecek "çok güçlü" aday olarak gördüğünü ifade etmişti.Bu konudaki resmi karar, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO zirvesinde açıklanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/nato-genel-sekreterligine-aday-olan-hollanda-basbakani-rutteden-macaristana-ukrayna-sozu-1084957929.html
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nato, mark rutte, hollanda, nato genel sekreteri jens stoltenberg
nato, mark rutte, hollanda, nato genel sekreteri jens stoltenberg

NATO yeni genel sekreterini onayladı

11:38 26.06.2024 (güncellendi: 11:45 26.06.2024)
© İHA / ROBIN UTRECHTHollanda Başbakanı Mark Rutte
Hollanda Başbakanı Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© İHA / ROBIN UTRECHT
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NATO Genel Sekreterliği için tek aday olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin, ittifakın bir sonraki genel sekreteri olarak onaylandığı bildirildi.
Agence France-Presse'in (AFP) haberine göre NATO ülkeleri, görevinden ayrılan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi ittifakın bir sonraki genel sekreteri olarak onayladı.
İttifakın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Rutte, Stoltenberg'in görev süresinin dolacağı 1 Ekim'den itibaren NATO Genel Sekreterliği görevini devralacak.
NATO basın sözcüsünün gazetecilere yaptığı açıklamada, Brüksel'de düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında 32 NATO ülkesinin büyükelçilerinin, Rutte'nin önümüzdeki beş yıl için ittifakın genel sekreterliği görevine adaylığını onayladığını söyledi.
Ajans, NATO büyükelçilerinin Rutte'yi bir sonraki lider olarak atadığını duyururken, görevinden ayrılan Hollanda Başbakanı, yakın zamanda yaptığı açıklamasında, üç aylığına tatile çıkmayı ve ardından NATO genel sekreteri olarak göreve başlamayı planladığını söylemişti.
NATO Genel Sekreterliği için Türkiye’nin de desteklediği Hollanda Başbakanı Rutte ile Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis yarışıyordu.
Geçtiğimiz hafta Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis'in NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekilmesiyle bu göreve talip olan tek kişi Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı.
Genel Sekreter Stoltenberg de aynı gün yaptığı açıklamada Rutte'yi NATO'nun başına geçecek "çok güçlü" aday olarak gördüğünü ifade etmişti.
Bu konudaki resmi karar, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO zirvesinde açıklanacak.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2024
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