https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/romanya-cumhurbaskani-nato-genel-sekreterligi-adayligini-geri-cekti-1085043071.html

Romanya Cumhurbaşkanı, NATO Genel Sekreterliği adaylığını geri çekti

Romanya Cumhurbaşkanı, NATO Genel Sekreterliği adaylığını geri çekti

Sputnik Türkiye

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, NATO Genel Sekreterliği için adaylığını geri çekerken, Mark Rutte’yi destekleyeceğini duyurdu. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T15:53+0300

2024-06-20T15:53+0300

2024-06-20T15:53+0300

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Ülkenin Yüksek Ulusal Savunma Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, konsey üyelerine Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığı konusunda karar vermeleri çağrısında bulunarak, Romanya'nın Hollanda Başbakanının adaylığını desteklemesinden yana olduğunu söyledi” ifadelerine yer verildi.Stoltenberg: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Rutte ‘çok güçlü’ bir adayNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, halefi olarak Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin "çok güçlü" bir aday olduğunu söyledi.ABD'nin başkenti Washington'da, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Genel Sekreter Stoltenberg, görev süresi sonrası yerine geçecek isimle ilgili soru üzerine, Rutte'yi NATO'nun başına geçecek "çok güçlü" bir aday olarak gördüğünü ifade etti."Bu nedenle ittifakın (NATO'nun) çok yakında halefimi belirleyeceğine güçlü bir şekilde inanıyorum" diyen Stoltenberg, Rutte'nin başbakan olarak çok fazla deneyime sahip olduğunu sözlerine ekledi.Stoltenberg'in görev süresinin 10 yılın ardından 1 Ekim'de sona ermesi planlanıyor.‘Rutte döneminde NATO'da küresel olarak hiçbir şey değişmeyecek’Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin NATO Genel Sekreterliğine adaylığını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rutte'nin ittifakın genel sekreterliğine atanması halinde NATO'da küresel bir değişiklik olmayacağını, zira genel sekreterin görevinin ABD'de geliştirilen politikayı dile getirmek olduğunu söylemişti.Zaharova, NATO Genel Sekreteri'nin siyasi etki açısından göstermelik bir figür olduğunu vurgularken, “Geleneksel olarak önde gelen Amerikan askeri ve siyasi figürleri olan yardımcıları tarafından her yönden güçlü bir şekilde kuşatılmış durumda" dedi.NATO Genel Sekreteri'nin okyanus ötesinde üretilerek kanalize edilen, öncelikle Amerikan ve daha geniş bir ifadeyle Anglo-Sakson derin devletinin ürünü eylem ve fikirleri dile getirmek zorunda olduğuna değinen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuşmasını, “Genel Sekreterin işlevi budur. Dile getirmek, temaslarda bulunmak... Politika yapan ve kararları etkileyen bir figür değil" diye tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/nato-genel-sekreterligine-aday-olan-hollanda-basbakani-rutteden-macaristana-ukrayna-sozu-1084957929.html

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