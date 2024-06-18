https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/nato-genel-sekreterligine-aday-olan-hollanda-basbakani-rutteden-macaristana-ukrayna-sozu-1084957929.html

NATO Genel Sekreterliğine aday olan Hollanda Başbakanı Rutte’den Macaristan'a ‘Ukrayna’ sözü

NATO Genel Sekreterliğine aday olan Hollanda Başbakanı Rutte’den Macaristan'a ‘Ukrayna’ sözü

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreterliği için aday olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin, daha önce ülkesindeki LGBT karşıtı uygulamalar nedeniyle sert eleştirileri sonrası... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T12:46+0300

2024-06-18T12:46+0300

2024-06-18T12:47+0300

politika

nato

mark rutte

hollanda

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

aday

macaristan

viktor orban

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084957464_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_b9fd6eae90fe9a2f487d37aa69131889.jpg

Financial Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hollanda Başbakanı Rutte, Orban'a, NATO Genel Sekreteri olması halinde 'Macaristan'ın ittifakın Ukrayna'yı desteklemek üzere kendi toprakları dışındaki faaliyetlerine katılmayı reddetme hakkına sahip olacağı' sözünü verdi.Daha önce Orban, Macaristan'ın yeni NATO Genel Sekreterinin seçilmesinin ardından Budapeşte'nin ittifakın bir üyesi olarak kalırken, Ukrayna'da Rusya'ya karşı herhangi bir misyona katılmayacağına dair bir anlaşma yapmak istediğini söylemişti.Orban, ayrıca Macaristan'ın Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığıyla ilgili şikayetlerinden birinin de "tüm üye devletlerin ittifak toprakları dışındaki askeri operasyonlara zorunlu katılımını" desteklemesi olduğunu sözlerine ekledi.NATO Genel Sekreterliğine oynayan Rutte’nin, Orban’ın mesajını aldığı kaydedilirken, haberde, “Rutte, seçilmesi halinde, görev süresi boyunca Macaristan'ın, İttifak üyelerinin toprakları dışında yürütülen ve Ukrayna'yı destekleyen NATO faaliyetlerini reddetme hakkına sahip olacağına söz verdi” ifadesi kullanıldı.Financial Times, yeni NATO Genel Sekreterlik görevi için Rutte’nin adaylığının şu anda ittifakın 32 üye ülkesinden 29'u tarafından desteklendiğini vurgularken, ancak Orban’ın Rutte için bir engel olduğunu hatırlattı.Rutte ve Orban'ın pazartesi akşamı Brüksel'de düzenlenen AB liderleri yemeği sırasında bir araya geldikleri bildirilirken, bu görüşmenin, Macaristan’ın Rutte'nin adaylığına yönelik engellemesini kaldıracağına dair umutları artırdığı vurgulanıyor.Slovakya da Rutte'ye destek verecekSlovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Slovakya'nın Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği için adaylığını desteklemeye hazır olduğunu söyledi.Brüksel'de düzenlenen gayrı resmi zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Pellegrini, "Adaylarla birlikte Sayın Başbakan Mark Rutte ile yapılan görüşmelerin ve cumhuriyet hükümetiyle yapılan istişarelerin ardından Slovakya'nın Rutte'yi NATO şefi olarak destekleyebileceğini bugün resmi olarak teyit edebilirim" dedi.Rutte'nin yakın zamanda NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da görüşmesinin ardından Türkiye’nin, NATO üyelerine Rutte'yi destekleyeceğini aktardığı iletilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/macaristan-natonun-ukrayna-misyonuna-katilmayacak-ama-engel-de-olmayacak-1084762654.html

hollanda

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, mark rutte, hollanda, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, aday, macaristan, viktor orban