https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/katy-perry-turkiyeye-geliyor-1085256899.html
Katy Perry Türkiye'ye geliyor
Katy Perry Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 yıl aradan sonra "KP6 Dünya Turu" kapsamında İstanbul'a geleceğini açıkladı. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T17:02+0300
2024-06-26T17:02+0300
2024-06-26T17:02+0300
dünya
katy perry
şarkıcı
istanbul
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Şarkıcı Katy Perry, yaptığı canlı yayında 15 yıl aradan sonra "KP6 Dünya Turu" kapsamında İstanbul'a geri döneceğini açıkladı.En son 2009 yılında "Hello Katy Tour" ile İstanbul'da bulunan Perry, bu kez yeni albümüyle sahne almaya hazırlanıyor.Ünlü şarkıcının İstanbul'da planlanan konseriyle ilgili henüz detaylar paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/kumarda-270-bin-dolar-kazaninca-sevincten-kalp-krizi-gecirdi-1085244066.html
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katy perry, şarkıcı, istanbul
katy perry, şarkıcı, istanbul
Katy Perry Türkiye'ye geliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 yıl aradan sonra "KP6 Dünya Turu" kapsamında İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Şarkıcı Katy Perry, yaptığı canlı yayında 15 yıl aradan sonra "KP6 Dünya Turu" kapsamında İstanbul'a geri döneceğini açıkladı.
En son 2009 yılında "Hello Katy Tour" ile İstanbul'da bulunan Perry, bu kez yeni albümüyle sahne almaya hazırlanıyor.
Ünlü şarkıcının İstanbul'da planlanan konseriyle ilgili henüz detaylar paylaşılmadı.