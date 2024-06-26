https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/kumarda-270-bin-dolar-kazaninca-sevincten-kalp-krizi-gecirdi-1085244066.html
Kumarda 270 bin dolar kazanınca sevinçten kalp krizi geçirdi
Kumarda 270 bin dolar kazanınca sevinçten kalp krizi geçirdi
Sputnik Türkiye
Singapur'da bir kişi kumarhanede 4 milyon Singapur doları (270 bin dolar) kazandı. Kutlama yapan adam yaşadığı heyecan sonucu kalp krizi geçirdi. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T12:58+0300
2024-06-26T12:58+0300
2024-06-26T12:58+0300
yaşam
singapur
kumar
dolar
kalp krizi
sevinç
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Singapur’da bulunan Marina Bay Sands adlı kumarhanede, oynadığı oyundan 4 milyon dolarlık ödül kazanan bir kişi, sevinçten kalp krizi geçirdi. Adı açıklanmayan kişinin, kazandığı ödülü kutlamak için zıplamaya başladığı sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldığı aktarıldı.Kumarhanedekiler adama yardım etmek için etrafında toplanırken, olay yerine gelen sağlık görevlileri adama kalp masajı yaptı. Adamın, hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240127/maliye-bakani-simsek-kapatilan-yasa-disi-kumar-sitesi-sayisi-gecen-yila-oranla-6-katina-cikti-1080094917.html
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singapur, kumar, dolar, kalp krizi, sevinç
singapur, kumar, dolar, kalp krizi, sevinç
Kumarda 270 bin dolar kazanınca sevinçten kalp krizi geçirdi
Singapur'da bir kişi kumarhanede 4 milyon Singapur doları (270 bin dolar) kazandı. Kutlama yapan adam yaşadığı heyecan sonucu kalp krizi geçirdi.
Singapur’da bulunan Marina Bay Sands adlı kumarhanede, oynadığı oyundan 4 milyon dolarlık ödül kazanan bir kişi, sevinçten kalp krizi geçirdi.
Adı açıklanmayan kişinin, kazandığı ödülü kutlamak için zıplamaya başladığı sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldığı aktarıldı.
Kumarhanedekiler adama yardım etmek için etrafında toplanırken, olay yerine gelen sağlık görevlileri adama kalp masajı yaptı. Adamın, hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.