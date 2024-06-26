https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/kumarda-270-bin-dolar-kazaninca-sevincten-kalp-krizi-gecirdi-1085244066.html

Kumarda 270 bin dolar kazanınca sevinçten kalp krizi geçirdi

Kumarda 270 bin dolar kazanınca sevinçten kalp krizi geçirdi

Sputnik Türkiye

Singapur'da bir kişi kumarhanede 4 milyon Singapur doları (270 bin dolar) kazandı. Kutlama yapan adam yaşadığı heyecan sonucu kalp krizi geçirdi. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T12:58+0300

2024-06-26T12:58+0300

2024-06-26T12:58+0300

yaşam

singapur

kumar

dolar

kalp krizi

sevinç

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Singapur’da bulunan Marina Bay Sands adlı kumarhanede, oynadığı oyundan 4 milyon dolarlık ödül kazanan bir kişi, sevinçten kalp krizi geçirdi. Adı açıklanmayan kişinin, kazandığı ödülü kutlamak için zıplamaya başladığı sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldığı aktarıldı.Kumarhanedekiler adama yardım etmek için etrafında toplanırken, olay yerine gelen sağlık görevlileri adama kalp masajı yaptı. Adamın, hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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singapur, kumar, dolar, kalp krizi, sevinç