https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/gozler-tcmbde-yarin-faiz-karari-aciklanacak-1085235398.html
Gözler TCMB'de: Yarın faiz kararı açıklanacak
Gözler TCMB'de: Yarın faiz kararı açıklanacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını yarın açıklayacak. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T10:03+0300
2024-06-26T10:03+0300
2024-06-26T10:03+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
tcmb
faiz
faiz artırımı
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27 Haziran Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacak. Kararın, saat 14.00'te açıklanması bekleniyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37.11'den yüzde 35.90'a düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/hazine-ve-maliye-bakanligindan-chp-vekiline-yanit-iddialar-gercegi-yansitmiyor-1085235242.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb, faiz, faiz artırımı
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb, faiz, faiz artırımı
Gözler TCMB'de: Yarın faiz kararı açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını yarın açıklayacak.
27 Haziran Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacak.
Kararın, saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.
TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37.11'den yüzde 35.90'a düştü.