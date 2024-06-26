https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/gozler-tcmbde-yarin-faiz-karari-aciklanacak-1085235398.html

Gözler TCMB'de: Yarın faiz kararı açıklanacak

Gözler TCMB'de: Yarın faiz kararı açıklanacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını yarın açıklayacak. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T10:03+0300

2024-06-26T10:03+0300

2024-06-26T10:03+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

tcmb

faiz

faiz artırımı

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27 Haziran Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacak. Kararın, saat 14.00'te açıklanması bekleniyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37.11'den yüzde 35.90'a düştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/hazine-ve-maliye-bakanligindan-chp-vekiline-yanit-iddialar-gercegi-yansitmiyor-1085235242.html

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb, faiz, faiz artırımı