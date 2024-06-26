https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/hazine-ve-maliye-bakanligindan-chp-vekiline-yanit-iddialar-gercegi-yansitmiyor-1085235242.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP vekiline yanıt: 'İddialar gerçeği yansıtmıyor'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP vekiline yanıt: 'İddialar gerçeği yansıtmıyor'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen Türk lirasına dönüşüm... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T09:38+0300

2024-06-26T09:38+0300

2024-06-26T09:38+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

özelleştirme

deniz yavuzyılmaz

cevap

iddia

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yavuzyılmaz'ın yanlış bilgilerle sosyal medya hesabından 'kamuoyunu sürekli bir şekilde yanıltmaya devam ettiği' belirtildi.2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye gönderilen resmi yazılara atıfta bulunarak yapılan işlemlerin maksatlı bir şekilde çarpıtıldığı ifade edildi.Türk lirasının değerinin korunması ve kamu sözleşmelerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu kurumlarının, yabancı para cinsinden yurt içi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine, 2 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan 31 Aralık 2017 tarihine kadar Türk lirası olarak tahsil edebilmelerine imkan sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Bu doğrultuda, 28 Nisan 2017 tarihli ve 2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme sözleşmelerinden doğan ABD doları cinsinden taksit bedellerinin Türk lirası olarak ödenmesi mümkün kılınmıştır" bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, ilgili mevzuat doğrultusunda başvuran tüm yatırımcılarla, Hazine alacakları için uygulanan faiz oranı esas alınarak, ek sözleşmeler yapıldığı belirtilerek şu cümleler kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/merkez-bankasindan-2-sirkete-faaliyet-izni-1085233263.html

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hazine ve maliye bakanlığı, özelleştirme, deniz yavuzyılmaz, cevap, iddia