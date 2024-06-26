Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP vekiline yanıt: 'İddialar gerçeği yansıtmıyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul güzel kent ama içinde yaşayanlar mutlu değil'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim dönemi sona erdi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
Başbakana baskıyla kaldırılan servet vergisi
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Sema Moritz
12:07
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin orman varlığı azalıyor mu?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Hazırlanan son vergi yasası
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın ekibi Ukrayna formülünü açıkladı
18:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı yetkililerden barış çağrısı
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
19:32
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Demokratlardan boykot hazırlığı
20:18
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
20:31
14 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
20:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
07:10
1 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
07:28
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
07:37
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
07:47
1 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
07:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:11
39 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
08:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gıda fiyatlarında düşüş mümkün mü?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
11:21
1 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
11:34
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
11:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/hazine-ve-maliye-bakanligindan-chp-vekiline-yanit-iddialar-gercegi-yansitmiyor-1085235242.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP vekiline yanıt: 'İddialar gerçeği yansıtmıyor'
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP vekiline yanıt: 'İddialar gerçeği yansıtmıyor'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen Türk lirasına dönüşüm... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T09:38+0300
2024-06-26T09:38+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
özelleştirme
deniz yavuzyılmaz
cevap
iddia
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/08/1060949328_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7a988ea9b0373a0ca8c53b76b1e96390.jpg
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yavuzyılmaz'ın yanlış bilgilerle sosyal medya hesabından 'kamuoyunu sürekli bir şekilde yanıltmaya devam ettiği' belirtildi.2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye gönderilen resmi yazılara atıfta bulunarak yapılan işlemlerin maksatlı bir şekilde çarpıtıldığı ifade edildi.Türk lirasının değerinin korunması ve kamu sözleşmelerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu kurumlarının, yabancı para cinsinden yurt içi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine, 2 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan 31 Aralık 2017 tarihine kadar Türk lirası olarak tahsil edebilmelerine imkan sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Bu doğrultuda, 28 Nisan 2017 tarihli ve 2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme sözleşmelerinden doğan ABD doları cinsinden taksit bedellerinin Türk lirası olarak ödenmesi mümkün kılınmıştır" bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, ilgili mevzuat doğrultusunda başvuran tüm yatırımcılarla, Hazine alacakları için uygulanan faiz oranı esas alınarak, ek sözleşmeler yapıldığı belirtilerek şu cümleler kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/merkez-bankasindan-2-sirkete-faaliyet-izni-1085233263.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/08/1060949328_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_575591fa2f3a19fa5f4b6d6f73d6f3f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hazine ve maliye bakanlığı, özelleştirme, deniz yavuzyılmaz, cevap, iddia
hazine ve maliye bakanlığı, özelleştirme, deniz yavuzyılmaz, cevap, iddia

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP vekiline yanıt: 'İddialar gerçeği yansıtmıyor'

09:38 26.06.2024
© DHAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© DHA
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen Türk lirasına dönüşüm işlemlerinde kamu zararı oluştuğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yavuzyılmaz'ın yanlış bilgilerle sosyal medya hesabından 'kamuoyunu sürekli bir şekilde yanıltmaya devam ettiği' belirtildi.
2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye gönderilen resmi yazılara atıfta bulunarak yapılan işlemlerin maksatlı bir şekilde çarpıtıldığı ifade edildi.
Türk lirasının değerinin korunması ve kamu sözleşmelerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu kurumlarının, yabancı para cinsinden yurt içi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine, 2 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan 31 Aralık 2017 tarihine kadar Türk lirası olarak tahsil edebilmelerine imkan sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Bu doğrultuda, 28 Nisan 2017 tarihli ve 2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme sözleşmelerinden doğan ABD doları cinsinden taksit bedellerinin Türk lirası olarak ödenmesi mümkün kılınmıştır" bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, ilgili mevzuat doğrultusunda başvuran tüm yatırımcılarla, Hazine alacakları için uygulanan faiz oranı esas alınarak, ek sözleşmeler yapıldığı belirtilerek şu cümleler kaydedildi:

Tüm borçlulardan da bütün alacaklar, o günün kurundan çevrilerek zamanında ve eksiksiz tahsil edilmiş ve herhangi bir kamu zararı oluşmamış ve bu işlemler Sayıştay denetiminden de geçmiştir. Ancak, Sayın Vekilimiz, 2017 tarihli söz konusu Türk lirasına dönüşüm işlemlerini sanki bugün yeni yapılmış gibi bir algı oluşturmak istemiştir ve tahsilatları tamamlanmış alacakları, afaki şekilde, 2024 yılı güncel döviz kurlarıyla yeniden hesaplamaya kalkmıştır. Sayın Vekilin siyasi saiklerle yaptığı anlaşılan bu iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur.

Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
TÜRKİYE
Merkez Bankası'ndan 2 şirkete faaliyet izni
09:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала