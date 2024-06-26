Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü
© İHA / MEHMET KALAYCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
© İHA / MEHMET KALAY
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurumun çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirtti.
Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Diyanet İşleri Başkanlığımızla ilgili yurt içi ve yurt dışı din hizmetleri, din eğitimi, Yaz Kur'an Kursları, 2024 yılı hac organizasyonunda aldığımız birincilik ödülü, vekaletle kurban faaliyetimizde Türkiye Diyanet Vakfımızın ulaştığı 747 bin hisse konularını kendilerine arz ettik. Nazik kabulleri için zatıalilerine teşekkür ederim."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldik.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) June 26, 2024
Diyanet İşleri Başkanlığımızla ilgili yurt içi ve yurt dışı din hizmetleri, din eğitimi, Yaz Kur’an Kursları, 2024 yılı hac organizasyonunda aldığımız birincilik ödülü, vekaletle… pic.twitter.com/BCkxAWTspM