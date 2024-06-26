https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/cumhurbaskani-erdogan-diyanet-isleri-baskani-erbas-ile-gorustu-1085262551.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurumun çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T19:10+0300

2024-06-26T19:10+0300

2024-06-26T19:10+0300

ali erbaş

türkiye

recep tayyip erdoğan

diyanet başkanlığı

diyanet işleri başkanlığı

diyanet işleri bakanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirtti. Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/diyanet-isleri-baskani-erbastan-hac-organizasyonuna-iliskin-aciklama-milletimizin-duasini-aldik-1085204301.html

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ali erbaş, recep tayyip erdoğan, diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, diyanet işleri bakanlığı