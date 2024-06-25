https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/diyanet-isleri-baskani-erbastan-hac-organizasyonuna-iliskin-aciklama-milletimizin-duasini-aldik-1085204301.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac organizasyonuna ilişkin açıklama: 'Milletimizin duasını aldık'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac organizasyonuna ilişkin açıklama: 'Milletimizin duasını aldık'

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl yaptıkları hac organizasyonuna ilişkin, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her zaman olduğu gibi yine milletimizin... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T13:54+0300

2024-06-25T13:54+0300

2024-06-25T13:54+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

hac organizasyonu

türkiye diyanet vakfı (tdv)

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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı merkez teşkilatında görev yapan personelle bayramlaştı.Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Fuaye Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşmada konuşan Erbaş, görevli personelle 90 bine yakın vatandaşın 2024 hac ibadetini en güzel şekilde yapmaları için gayret sarf ettiklerini belirtti.Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her zaman olduğu gibi yine milletimizin sıkıntı yaşamaması, ibadetlerini rahat bir ortamda yapabilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Milletimizin duasını aldık. Aynı zamanda bu sene de yine organizasyon olarak birincilik ödülü aldık. Bu da millet olarak iftihar etmemizi gerektiren bir güzellik" değerlendirmesini yaptı.TDV'nin Kurban Bayramı'nda yine tarihi bir rekora imza attığını vurgulayan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak, 750 bine yakın kurban hissesini hiçbir sıkıntı yaşamadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu kadar büyük bir organizasyonu yüzümüzün akıyla gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/diyanet-isleri-baskani-erbas-iddialara-yanit-verdi-mekkede-bir-tek-vatandasimizi-ihbar-etmedik-1084948303.html

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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, hac organizasyonu, türkiye diyanet vakfı (tdv)