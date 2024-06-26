https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/belediye-baskaninin-kullandigi-aracin-carptigi-yaya-hayatini-kaybetti-1085252528.html

Belediye Başkanı'nın kullandığı aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Belediye Başkanı'nın kullandığı aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Alanya ilçesinde Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın kullandığı otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T15:53+0300

2024-06-26T15:53+0300

2024-06-26T15:53+0300

türkiye

gaziantep

nizip

belediye başkanı

antalya

alanya

trafik kazası

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Gaziantep'in Nizip ilçesinin Belediye Başkanı Ali Doğan'ın (49) kullandığı 27 AGU 194 plakalı otomobil, Alanya Kestel Mahallesi D-400 karayolunda karşıya geçmeye çalışan Danimarka uyruklu Rami Ali Surul'a çarptı.Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Surul'un hayatını kaybettiği belirlendi.Kazanın ardından sürücü Ali Doğan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Nizip Belediyesinden açıklamaNizip Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Ali Doğan'ın kurumla ilgili resmi temaslarda bulunmak üzere kendisine tahsis edilen 27 AGU 194 plakalı resmi araç ile seyir halindeyken Alanya-Antalya kara yolu üzerinde bir yayaya çarpmak suretiyle trafik kazasına karıştığı belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:

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türkiye

gaziantep

nizip

antalya

alanya

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gaziantep, nizip, belediye başkanı, antalya, alanya, trafik kazası