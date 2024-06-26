https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/milli-egitim-akademisi-kurulmasini-iceren-ogretmenlik-meslegi-kanunu-teklifi-tbmmye-sunuldu-1085252098.html
Milli Eğitim Akademisi kurulmasını içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Milli Eğitim Akademisi kurulmasını içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T15:45+0300
2024-06-26T15:45+0300
2024-06-26T15:45+0300
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tbmm, tbmm başkanlığı
Milli Eğitim Akademisi kurulmasını içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.