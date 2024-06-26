https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/aym-karari-eytlileri-de-kapsiyor-emekliler-artik-bu-islerde-calisamayacak-1085244695.html
AYM kararı EYT’lileri de kapsıyor, emekliler artık bu işlerde çalışamayacak
AYM kararı EYT’lileri de kapsıyor, emekliler artık bu işlerde çalışamayacak
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi, emeklileri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Emeklilerin devlet desteği alan vakıf ve derneklerde çalışması Anayasa'ya aykırı... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T13:07+0300
2024-06-26T13:07+0300
2024-06-26T13:07+0300
türkiye
aym
anayasa mahkemesi (aym)
eyt
emekli maaşı
emekli
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Kanuna göre, emekli aylığı alanlar kamu kurumlarında çalışarak ikinci bir maaş alamıyor. Türk Kızılay'ı, Yeşilay, Antalya Diplomasi Formu,Türkiye Maarif Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nda görev alanlar bu durumdan muaf tutuluyordu.Anayasa'ya aykırılık nedeniyle yapılan başvuruyu ele alan Anayasa Mahkemesi istisnayı eşitlik ilkesine aykırı buldu. 14 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar oy çokluğuyla alındı.Buna göre istisna dernek ve vakıflarda çalışan emekliler, ya işten ayrılacak ya da emekli aylıkları kesilecek.Karar EYT ile emekli olanları da kapsıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/ikinci-eyt-geliyor-emeklilik-yasinin-cocuk-sayisina-gore-degismesi-masada-1085020631.html
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aym, anayasa mahkemesi (aym), eyt, emekli maaşı, emekli
aym, anayasa mahkemesi (aym), eyt, emekli maaşı, emekli
AYM kararı EYT’lileri de kapsıyor, emekliler artık bu işlerde çalışamayacak
Anayasa Mahkemesi, emeklileri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Emeklilerin devlet desteği alan vakıf ve derneklerde çalışması Anayasa'ya aykırı bulundu.
Kanuna göre, emekli aylığı alanlar kamu kurumlarında çalışarak ikinci bir maaş alamıyor. Türk Kızılay'ı, Yeşilay, Antalya Diplomasi Formu,Türkiye Maarif Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nda görev alanlar bu durumdan muaf tutuluyordu.
Anayasa'ya aykırılık nedeniyle yapılan başvuruyu ele alan Anayasa Mahkemesi istisnayı eşitlik ilkesine aykırı buldu. 14 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar oy çokluğuyla alındı.
Buna göre istisna dernek ve vakıflarda çalışan emekliler, ya işten ayrılacak ya da emekli aylıkları kesilecek.
Karar EYT ile emekli olanları da kapsıyor.