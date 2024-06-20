https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/ikinci-eyt-geliyor-emeklilik-yasinin-cocuk-sayisina-gore-degismesi-masada-1085020631.html
'İkinci EYT geliyor': Emeklilik yaşının çocuk sayısına göre değişmesi masada
'İkinci EYT geliyor': Emeklilik yaşının çocuk sayısına göre değişmesi masada
Sputnik Türkiye
Bayram sonrası Meclis gündeminde önemli değişiklikler bekleniyor. Yaklaşık 1 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek olan ikinci EYT düzenlemesi ile birlikte, ev... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T07:28+0300
2024-06-20T07:28+0300
2024-06-20T08:13+0300
ekonomi
eyt
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
eyt için araştırma komisyonu kurulması adına yapılacak oylama
eyt emekli zammı
emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
kadın
sigorta
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EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin ardından, Bağ-Kur’lu küçük esnaflar, prim gün sayısının SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesini talep ediyor. Bu düzenleme hayata geçerse, yaklaşık 1 milyon küçük esnaf 5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacak. Mevcut durumda 9 bin olan Bağkur prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi planlanıyor, bu da esnafların erken emeklilik yolunu açacak.Bayram sonrası Meclis'te görüşülecek bu düzenlemeler, esnaf, ev kadınları ve çalışan anneler için önemli avantajlar sunmayı hedefliyor. Bu gelişmeler, milyonların gözü kulağı Meclis’te olacak şekilde büyük bir heyecanla bekleniyor.Esnaf i̇çin erken emeklilik i̇mkanıDüzenlemeden 10 ve altında eleman çalıştıran küçük esnaflar faydalanabilecek. Bu değişiklik, esnafların 5 yıl daha erken emekli olmasını sağlayacak.Kadınlar i̇çin emeklilikte yeni düzenlemelerEmeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi ve yıpranma payının çocuk sayısına göre uygulanması da gündemde. Mynet'te yer alan habere göre bu düzenleme, bazı mesleklerde uygulanan yıpranma payının genişletilmesi anlamına geliyor.Ev kadınlarına sigorta prim desteğiEv kadınları için de önemli bir düzenleme yolda. Devlet desteği ile isteğe bağlı emeklilik primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Asgari ücret üzerinden hesaplandığında, en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 TL, bunun 2 bin 133 TL’si devlet desteği olarak ev kadınlarına sağlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/kredi-karti-kartlarina-maasa-bagli-yeni-duzenleme-limit-ve-taksit-sinirlamasi-geliyor-1085021205.html
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'İkinci EYT geliyor': Emeklilik yaşının çocuk sayısına göre değişmesi masada
07:28 20.06.2024 (güncellendi: 08:13 20.06.2024)
Bayram sonrası Meclis gündeminde önemli değişiklikler bekleniyor. Yaklaşık 1 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek olan ikinci EYT düzenlemesi ile birlikte, ev kadınlarına prim desteği ve çalışan annelere yıpranma payı sağlanması da gündemde.
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin ardından, Bağ-Kur’lu küçük esnaflar, prim gün sayısının SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesini talep ediyor. Bu düzenleme hayata geçerse, yaklaşık 1 milyon küçük esnaf 5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacak. Mevcut durumda 9 bin olan Bağkur prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi planlanıyor, bu da esnafların erken emeklilik yolunu açacak.
Bayram sonrası Meclis'te görüşülecek bu düzenlemeler, esnaf, ev kadınları ve çalışan anneler için önemli avantajlar sunmayı hedefliyor. Bu gelişmeler, milyonların gözü kulağı Meclis’te olacak şekilde büyük bir heyecanla bekleniyor.
Esnaf i̇çin erken emeklilik i̇mkanı
Düzenlemeden 10 ve altında eleman çalıştıran küçük esnaflar faydalanabilecek. Bu değişiklik, esnafların 5 yıl daha erken emekli olmasını sağlayacak.
Kadınlar i̇çin emeklilikte yeni düzenlemeler
Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi ve yıpranma payının çocuk sayısına göre uygulanması da gündemde. Mynet'te yer alan habere göre bu düzenleme, bazı mesleklerde uygulanan yıpranma payının genişletilmesi anlamına geliyor.
Ev kadınlarına sigorta prim desteği
Ev kadınları için de önemli bir düzenleme yolda. Devlet desteği ile isteğe bağlı emeklilik primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Asgari ücret üzerinden hesaplandığında, en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 TL, bunun 2 bin 133 TL’si devlet desteği olarak ev kadınlarına sağlanacak.