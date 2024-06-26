https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ak-parti-grup-baskanvekili-yenisehirlioglu-sahipsiz-hayvanlarla-ilgili-calismalarimi-tamamladim-1085245195.html

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalarımı tamamladım

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalarımı tamamladım

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin sorusunu... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T13:12+0300

2024-06-26T13:12+0300

2024-06-26T13:12+0300

türkiye

bahadır yenişehirlioğlu

sokak hayvanları

çalışma

köpek

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme kapsamında yürüttüğü çalışmaları tamamladığını belirterek, "Şimdi Cumhurbaşkanımıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanımızdan sonra Komisyona gelecek" dedi.Çalışmaları tamamladığını belirten Yenişehirlioğlu, "Bütün paydaşlarla çalışmalarımı tamamladım. Bunların içerisinde akademisyenler, gazeteciler, toplum önderleri, mağdur aileler, sanatçılar, üniversiteler, Türkiye'de ve yurt dışında ders veren hocalarımız var. Ciddi manada bir veri topladım. Şimdiye kadar yapılmamış bir çalışma bu. Bunun tamamını hem Komisyon Başkanımıza hem Grup Başkanımıza tevdi ettim. Şimdi Cumhurbaşkanımıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanımızdan sonra Komisyona gelecek. Bu ne zaman olur? Yakın zamanda diyelim" şeklinde konuştu.Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu tatile girmeden önce yetişip yetişmeyeceği sorusu üzerine Yenişehirlioğlu "Konuşuyoruz. Henüz kesinleşmedi" dedi.

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bahadır yenişehirlioğlu, sokak hayvanları, çalışma, köpek