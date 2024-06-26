https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ak-parti-grup-baskanvekili-yenisehirlioglu-sahipsiz-hayvanlarla-ilgili-calismalarimi-tamamladim-1085245195.html
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalarımı tamamladım
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalarımı tamamladım
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin sorusunu... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T13:12+0300
2024-06-26T13:12+0300
2024-06-26T13:12+0300
türkiye
bahadır yenişehirlioğlu
sokak hayvanları
çalışma
köpek
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme kapsamında yürüttüğü çalışmaları tamamladığını belirterek, "Şimdi Cumhurbaşkanımıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanımızdan sonra Komisyona gelecek" dedi.Çalışmaları tamamladığını belirten Yenişehirlioğlu, "Bütün paydaşlarla çalışmalarımı tamamladım. Bunların içerisinde akademisyenler, gazeteciler, toplum önderleri, mağdur aileler, sanatçılar, üniversiteler, Türkiye'de ve yurt dışında ders veren hocalarımız var. Ciddi manada bir veri topladım. Şimdiye kadar yapılmamış bir çalışma bu. Bunun tamamını hem Komisyon Başkanımıza hem Grup Başkanımıza tevdi ettim. Şimdi Cumhurbaşkanımıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanımızdan sonra Komisyona gelecek. Bu ne zaman olur? Yakın zamanda diyelim" şeklinde konuştu.Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu tatile girmeden önce yetişip yetişmeyeceği sorusu üzerine Yenişehirlioğlu "Konuşuyoruz. Henüz kesinleşmedi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/sokak-hayvanlari-yasasinda-tartisma-yaratmisti-ak-partili-guler-acikladi-otenazi-olmak-zorunda-1084995965.html
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bahadır yenişehirlioğlu, sokak hayvanları, çalışma, köpek
bahadır yenişehirlioğlu, sokak hayvanları, çalışma, köpek
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalarımı tamamladım
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin sorusunu cevapladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme kapsamında yürüttüğü çalışmaları tamamladığını belirterek, "Şimdi Cumhurbaşkanımıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanımızdan sonra Komisyona gelecek" dedi.
Çalışmaları tamamladığını belirten Yenişehirlioğlu, "Bütün paydaşlarla çalışmalarımı tamamladım. Bunların içerisinde akademisyenler, gazeteciler, toplum önderleri, mağdur aileler, sanatçılar, üniversiteler, Türkiye'de ve yurt dışında ders veren hocalarımız var. Ciddi manada bir veri topladım. Şimdiye kadar yapılmamış bir çalışma bu. Bunun tamamını hem Komisyon Başkanımıza hem Grup Başkanımıza tevdi ettim. Şimdi Cumhurbaşkanımıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanımızdan sonra Komisyona gelecek. Bu ne zaman olur? Yakın zamanda diyelim" şeklinde konuştu.
Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu tatile girmeden önce yetişip yetişmeyeceği sorusu üzerine Yenişehirlioğlu "Konuşuyoruz. Henüz kesinleşmedi" dedi.