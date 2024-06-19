https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/sokak-hayvanlari-yasasinda-tartisma-yaratmisti-ak-partili-guler-acikladi-otenazi-olmak-zorunda-1084995965.html

Sokak hayvanları yasasında tartışma yaratmıştı, AK Partili Güler açıkladı: Ötenazi olmak zorunda

Sokak hayvanları yasasında tartışma yaratmıştı, AK Partili Güler açıkladı: Ötenazi olmak zorunda

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak hayvanlarıyla ilgili yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Güler, yasanın en önemli... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T10:38+0300

2024-06-19T10:38+0300

2024-06-19T10:39+0300

ötenazi

türkiye

politika

köpek

başıboş köpek düzenlemesi

başıboş sokak köpeği

yasa

ak parti

ölüm

öldürme

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak hayvanları düzenlemesi kapsamında yürütülen görüşme trafiğinden bahsetti. Güler, "Yasadaki en önemli başlık kısırlaştırma. Bu kısırlaştırma birlikte sahiplendirme ile de desteklenmeli" dedi.Güler, toplumsal risk taşıyan hastalıklı hayvanların varlığına dikkat çekerek, ötenazinin yasada 'zorunlu olduğunu' söyledi. "Barınaklarda barınma imkanı olmayan, kuduz hastalığı taşıyan ve acılar içerisinde hayatını sürdürmeye çalışan hayvanlarımız var. Onların acı çekmesine rıza gösteremeyiz" ifadelerini kullandı. Güler, sokakların güvenli hale gelmesi gerektiğini de vurguladı.Ötenaziye kim karar verecek?Veteriner hekimlerin, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek durumda olan vahşi köpekler için ötenazi kararı vereceğini belirten Güler, "Barınaklardaki veteriner hekimler, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek durumda olan köpekler için ötenazi kararı vereceklerdir" dedi.

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