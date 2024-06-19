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Sokak hayvanları yasasında tartışma yaratmıştı, AK Partili Güler açıkladı: Ötenazi olmak zorunda
Sokak hayvanları yasasında tartışma yaratmıştı, AK Partili Güler açıkladı: Ötenazi olmak zorunda
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak hayvanlarıyla ilgili yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Güler, yasanın en önemli... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T10:38+0300
2024-06-19T10:39+0300
ötenazi
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köpek
başıboş köpek düzenlemesi
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ak parti
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak hayvanları düzenlemesi kapsamında yürütülen görüşme trafiğinden bahsetti. Güler, "Yasadaki en önemli başlık kısırlaştırma. Bu kısırlaştırma birlikte sahiplendirme ile de desteklenmeli" dedi.Güler, toplumsal risk taşıyan hastalıklı hayvanların varlığına dikkat çekerek, ötenazinin yasada 'zorunlu olduğunu' söyledi. "Barınaklarda barınma imkanı olmayan, kuduz hastalığı taşıyan ve acılar içerisinde hayatını sürdürmeye çalışan hayvanlarımız var. Onların acı çekmesine rıza gösteremeyiz" ifadelerini kullandı. Güler, sokakların güvenli hale gelmesi gerektiğini de vurguladı.Ötenaziye kim karar verecek?Veteriner hekimlerin, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek durumda olan vahşi köpekler için ötenazi kararı vereceğini belirten Güler, "Barınaklardaki veteriner hekimler, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek durumda olan köpekler için ötenazi kararı vereceklerdir" dedi.
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ötenazi, politika, köpek, başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, yasa, ak parti, ölüm, öldürme, hayvan, hayvan hakları, hayvan hakları derneği (haytap), hayvan yasası
ötenazi, politika, köpek, başıboş köpek düzenlemesi, başıboş sokak köpeği, yasa, ak parti, ölüm, öldürme, hayvan, hayvan hakları, hayvan hakları derneği (haytap), hayvan yasası

Sokak hayvanları yasasında tartışma yaratmıştı, AK Partili Güler açıkladı: Ötenazi olmak zorunda

10:38 19.06.2024 (güncellendi: 10:39 19.06.2024)
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Ağır hasar alan evinden kurtardığı can dostu Rodi'yi yanından ayırmıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak hayvanlarıyla ilgili yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Güler, yasanın en önemli başlıklarının kısırlaştırma ve ötenazi olduğunu belirterek, ötenazinin 'zorunlu olduğunu' söyledi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak hayvanları düzenlemesi kapsamında yürütülen görüşme trafiğinden bahsetti. Güler, "Yasadaki en önemli başlık kısırlaştırma. Bu kısırlaştırma birlikte sahiplendirme ile de desteklenmeli" dedi.
Güler, toplumsal risk taşıyan hastalıklı hayvanların varlığına dikkat çekerek, ötenazinin yasada 'zorunlu olduğunu' söyledi. "Barınaklarda barınma imkanı olmayan, kuduz hastalığı taşıyan ve acılar içerisinde hayatını sürdürmeye çalışan hayvanlarımız var. Onların acı çekmesine rıza gösteremeyiz" ifadelerini kullandı. Güler, sokakların güvenli hale gelmesi gerektiğini de vurguladı.

Ötenaziye kim karar verecek?

Veteriner hekimlerin, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek durumda olan vahşi köpekler için ötenazi kararı vereceğini belirten Güler, "Barınaklardaki veteriner hekimler, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek durumda olan köpekler için ötenazi kararı vereceklerdir" dedi.
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