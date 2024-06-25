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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Maalesef 3. Dünya Savaşı başlama potansiyeli göstermektedir. Bir an evvel tansiyonun düşürülmesi Avrupa halklarının yararınadır"... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T20:52+0300
2024-06-25T20:52+0300
türkiye
numan kurtulmuş
çekya
3. dünya savaşı
3. dünya savaşı
jan lipavsky
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile Meclis’te bir görüştüGörüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye-Çekya arasındaki dostane ilişkilerin her vesileyle daha ileriye gitmesinden ve ikili ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla atılan adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi:Dünyanın birçok bölgesinde çok derin ve güçlü çatışmaların, çelişkilerin ve güç mücadelelerinin yaşandığı bir süreçten geçildiğini dile getiren Kurtulmuş, 'özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin ve Avrupa kıtasının bu güç mücadelelerinin en kanlı sahnelerinden birisine şahitlik ettiğini, başından itibaren Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın en kısa sürede hakkaniyetli ve adil bir barış sağlanarak bitirilmesinden yana olduklarını' söyledi.Ukrayna’nın hakkını, toprak bütünlüğünü her platformda savunmanın yanında Avrupalı ülkelerin üzerine düşenin, bir an evvel barışın temin edilmesini, savaşın durdurulmasını sağlamak olduğunu söylediklerini hatırlatan Kurtulmuş, bu savaşın, durdurulamadığı takdirde Rusya ile topyekun Batı arasında bir savaşa dönme potansiyeli taşıdığını belirtti:Kurtulmuş, Avrupa’daki tansiyonun düşürülmesinin bütün Avrupa halklarının yararına olacağını kaydetti.Hükümetler arasındaki ortak çalışma zemininin giderek gelişmesini memnuniyetle takip ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, parlamentolar arasındaki ilişkileri de kuvvetlendirerek parlamenter diplomasinin bütün imkanlarından istifade edilmesini, müşterek zeminlerde birlikte hareket ederek iki ülkenin parlamentoları arasındaki işbirliğini artırmayı arzuladıklarını bildirdi.Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky de TBMM’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çekya-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin artarak devam etmesini arzu ettiklerini belirtti.Lipavsky, parlamentolar arası işbirliğine ve karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yaptı.
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türkiye çekya,türkiye çekya ilişkileri, 3. dünya savaşı, dünya savaşı
türkiye çekya,türkiye çekya ilişkileri, 3. dünya savaşı, dünya savaşı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü

20:52 25.06.2024
© AA / TBMMTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky’yi (solda) Meclis’te kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky’yi (solda) Meclis’te kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© AA / TBMM
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Maalesef 3. Dünya Savaşı başlama potansiyeli göstermektedir. Bir an evvel tansiyonun düşürülmesi Avrupa halklarının yararınadır" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile Meclis’te bir görüştü
Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye-Çekya arasındaki dostane ilişkilerin her vesileyle daha ileriye gitmesinden ve ikili ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla atılan adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi:
"Her iki ülkenin çalışma zemininin gelişmekte olduğunu görüyoruz. İçinden geçmekte olduğumuz dönemin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Dünyanın birçok bölgesinde derin, güçlü çatışmalar güç mücadelelerinin olduğu süreçteyiz."
Dünyanın birçok bölgesinde çok derin ve güçlü çatışmaların, çelişkilerin ve güç mücadelelerinin yaşandığı bir süreçten geçildiğini dile getiren Kurtulmuş, 'özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin ve Avrupa kıtasının bu güç mücadelelerinin en kanlı sahnelerinden birisine şahitlik ettiğini, başından itibaren Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın en kısa sürede hakkaniyetli ve adil bir barış sağlanarak bitirilmesinden yana olduklarını' söyledi.
Ukrayna’nın hakkını, toprak bütünlüğünü her platformda savunmanın yanında Avrupalı ülkelerin üzerine düşenin, bir an evvel barışın temin edilmesini, savaşın durdurulmasını sağlamak olduğunu söylediklerini hatırlatan Kurtulmuş, bu savaşın, durdurulamadığı takdirde Rusya ile topyekun Batı arasında bir savaşa dönme potansiyeli taşıdığını belirtti:
"Hatta şimdilerde de konuşuluyor. Maalesef 3. Dünya Savaşı başlama potansiyeli göstermektedir. Bir an evvel tansiyonun düşürülmesi Avrupa halklarının yararınadır."
Kurtulmuş, Avrupa’daki tansiyonun düşürülmesinin bütün Avrupa halklarının yararına olacağını kaydetti.
Hükümetler arasındaki ortak çalışma zemininin giderek gelişmesini memnuniyetle takip ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, parlamentolar arasındaki ilişkileri de kuvvetlendirerek parlamenter diplomasinin bütün imkanlarından istifade edilmesini, müşterek zeminlerde birlikte hareket ederek iki ülkenin parlamentoları arasındaki işbirliğini artırmayı arzuladıklarını bildirdi.
Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky de TBMM’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çekya-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin artarak devam etmesini arzu ettiklerini belirtti.
Lipavsky, parlamentolar arası işbirliğine ve karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var
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