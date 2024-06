https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/tbmm-baskani-kurtulmus-cekya-disisleri-bakani-lipavsky-ile-gorustu-1085221811.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Maalesef 3. Dünya Savaşı başlama potansiyeli göstermektedir. Bir an evvel tansiyonun düşürülmesi Avrupa halklarının yararınadır"... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile Meclis’te bir görüştüGörüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye-Çekya arasındaki dostane ilişkilerin her vesileyle daha ileriye gitmesinden ve ikili ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla atılan adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi:Dünyanın birçok bölgesinde çok derin ve güçlü çatışmaların, çelişkilerin ve güç mücadelelerinin yaşandığı bir süreçten geçildiğini dile getiren Kurtulmuş, 'özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin ve Avrupa kıtasının bu güç mücadelelerinin en kanlı sahnelerinden birisine şahitlik ettiğini, başından itibaren Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın en kısa sürede hakkaniyetli ve adil bir barış sağlanarak bitirilmesinden yana olduklarını' söyledi.Ukrayna’nın hakkını, toprak bütünlüğünü her platformda savunmanın yanında Avrupalı ülkelerin üzerine düşenin, bir an evvel barışın temin edilmesini, savaşın durdurulmasını sağlamak olduğunu söylediklerini hatırlatan Kurtulmuş, bu savaşın, durdurulamadığı takdirde Rusya ile topyekun Batı arasında bir savaşa dönme potansiyeli taşıdığını belirtti:Kurtulmuş, Avrupa’daki tansiyonun düşürülmesinin bütün Avrupa halklarının yararına olacağını kaydetti.Hükümetler arasındaki ortak çalışma zemininin giderek gelişmesini memnuniyetle takip ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, parlamentolar arasındaki ilişkileri de kuvvetlendirerek parlamenter diplomasinin bütün imkanlarından istifade edilmesini, müşterek zeminlerde birlikte hareket ederek iki ülkenin parlamentoları arasındaki işbirliğini artırmayı arzuladıklarını bildirdi.Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky de TBMM’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çekya-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin artarak devam etmesini arzu ettiklerini belirtti.Lipavsky, parlamentolar arası işbirliğine ve karşılıklı ziyaretlerin önemine vurgu yaptı.

