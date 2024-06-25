https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/assangein-esinden-tum-dunyaya-cagri-ucusumuzu-takip-edin-1085213454.html
Assange'ın eşinden tüm dünyaya çağrı: Uçuşumuzu takip edin
Assange'ın eşinden tüm dünyaya çağrı: Uçuşumuzu takip edin
Sputnik Türkiye
İngiltere'de kefaletle serbest bırakılan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın eşi Stella Assange, ‘bir şeylerin ters gitmesi’ ihtimaline karşı dünya... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T17:19+0300
2024-06-25T17:19+0300
2024-06-25T17:19+0300
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julian assange
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uçak
uçak seferi
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ABD ana karasına seyahat etmeyi reddeden Assange, anlaşma çerçevesinde Avustralya yakınlarında bulunan Pasifik'teki ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları'nda yarın yerel saatle 09.00'da mahkemeye çıkacak. Assange anlaşmaya göre ABD'deki casusluk yasasını ihlal ettiğine ilişkin yalnızca bir suçunu kabul edecek ve 62 ay hapis cezasına çarptırılacak.Assange İngiltere'deki tutukluluğu göz önünde bulundurularak ABD'de cezaevine girmeyecek.Assange'ın eşi tarafından yapılan açıklamaya göre, Assange bundan sonra özgür bir adam olacak.Julian Assange'ın bu duruşmanın ardından özgürlüğüne kavuşarak ülkesi Avustralya'ya dönmesi bekleniyor.Stella Assange, X sosyal hesabında paylaştığı mesajında, “Julian Assange'ın VJ 199 sefer sayılı uçağı Bangkok'a indi ve yakında tekrar havalanarak ABD hava sahasına girecek... Lütfen gözünüz Julian'ın uçağında olsun, bir şeylerin ters gitmesi ihtimaline karşı tüm dikkatin bu uçuşta olması gerekiyor" diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/wikileaks-kurucusu-assange-serbest-birakildi-avustralyaya-gidiyor-1085190208.html
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julian assange, abd, uçak, uçak seferi, avustralya
julian assange, abd, uçak, uçak seferi, avustralya
Assange'ın eşinden tüm dünyaya çağrı: Uçuşumuzu takip edin
İngiltere'de kefaletle serbest bırakılan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın eşi Stella Assange, ‘bir şeylerin ters gitmesi’ ihtimaline karşı dünya kamuoyunu gazetecinin ABD hava sahasına girmek üzere olan uçağını takip etmeye çağırdı.
ABD ana karasına seyahat etmeyi reddeden Assange, anlaşma çerçevesinde Avustralya yakınlarında bulunan Pasifik'teki ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları'nda yarın yerel saatle 09.00'da mahkemeye çıkacak. Assange anlaşmaya göre ABD'deki casusluk yasasını ihlal ettiğine ilişkin yalnızca bir suçunu kabul edecek ve 62 ay hapis cezasına çarptırılacak.
Assange İngiltere'deki tutukluluğu göz önünde bulundurularak ABD'de cezaevine girmeyecek.
Assange'ın eşi tarafından yapılan açıklamaya göre, Assange bundan sonra özgür bir adam olacak.
Julian Assange'ın bu duruşmanın ardından özgürlüğüne kavuşarak ülkesi Avustralya'ya dönmesi bekleniyor.
Stella Assange, X sosyal hesabında paylaştığı mesajında, “Julian Assange'ın VJ 199 sefer sayılı uçağı Bangkok'a indi ve yakında tekrar havalanarak ABD hava sahasına girecek... Lütfen gözünüz Julian'ın uçağında olsun, bir şeylerin ters gitmesi ihtimaline karşı tüm dikkatin bu uçuşta olması gerekiyor" diye yazdı.