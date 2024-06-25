https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/assangein-esinden-tum-dunyaya-cagri-ucusumuzu-takip-edin-1085213454.html

Assange'ın eşinden tüm dünyaya çağrı: Uçuşumuzu takip edin

Assange'ın eşinden tüm dünyaya çağrı: Uçuşumuzu takip edin

Sputnik Türkiye

İngiltere'de kefaletle serbest bırakılan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın eşi Stella Assange, ‘bir şeylerin ters gitmesi’ ihtimaline karşı dünya... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T17:19+0300

2024-06-25T17:19+0300

2024-06-25T17:19+0300

dünya

julian assange

abd

uçak

uçak seferi

avustralya

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ABD ana karasına seyahat etmeyi reddeden Assange, anlaşma çerçevesinde Avustralya yakınlarında bulunan Pasifik'teki ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları'nda yarın yerel saatle 09.00'da mahkemeye çıkacak. Assange anlaşmaya göre ABD'deki casusluk yasasını ihlal ettiğine ilişkin yalnızca bir suçunu kabul edecek ve 62 ay hapis cezasına çarptırılacak.Assange İngiltere'deki tutukluluğu göz önünde bulundurularak ABD'de cezaevine girmeyecek.Assange'ın eşi tarafından yapılan açıklamaya göre, Assange bundan sonra özgür bir adam olacak.Julian Assange'ın bu duruşmanın ardından özgürlüğüne kavuşarak ülkesi Avustralya'ya dönmesi bekleniyor.Stella Assange, X sosyal hesabında paylaştığı mesajında, “Julian Assange'ın VJ 199 sefer sayılı uçağı Bangkok'a indi ve yakında tekrar havalanarak ABD hava sahasına girecek... Lütfen gözünüz Julian'ın uçağında olsun, bir şeylerin ters gitmesi ihtimaline karşı tüm dikkatin bu uçuşta olması gerekiyor" diye yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/wikileaks-kurucusu-assange-serbest-birakildi-avustralyaya-gidiyor-1085190208.html

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julian assange, abd, uçak, uçak seferi, avustralya