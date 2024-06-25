https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/orban-ukraynanin-ab-uyelik-surecini-engellemeyecek-1085197680.html

Orban, Ukrayna'nın AB üyelik sürecini engellemeyecek

Orban, Ukrayna'nın AB üyelik sürecini engellemeyecek

Sputnik Türkiye

Uzun süredir Ukrayna’nın AB üyeliğine karşı çıktığı bilinen Macaristan Başbakanı Orban’ın, Avrupa Birliği'nin Ukrayna ile yürüttüğü katılım müzakerelerini... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T11:23+0300

2024-06-25T11:23+0300

2024-06-25T11:23+0300

ukrayna krizi

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avrupa birliği

ab üyeliği

macaristan

viktor orban

ursula von der leyen

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Alman yayın organı Tagesschau’ya konuşan Viktor Orban, "Macaristan bu sürece katılmıyor, ancak bunu engellemiyoruz ve müzakerelerin başlamasını destekliyoruz" dedi.Ukrayna'nın AB'ye katılımının siyasi amaçlı bir süreç olduğunu da sözlerine ekleyen Orban, bununla birlikte savaş halinde olan ve sınırları belli olmayan bir ülkeyi AB'ye kabul etmenin sonuçlarını düşünmek gerektiği uyarısında bulundu.Belçika'nın AB dönem başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi, cuma günü bakanlar düzeyinde Ukrayna ve Moldova arasında 25 Haziran'da Lüksemburg'da katılım müzakerelerinin başlamasını onayladı.Haziran 2022'de bu ülkelere, katılım müzakerelerine resmen başlamak için birkaç katı koşulla birlikte AB aday ülkesi statüsü verilirken, AB, bu kararın büyük ölçüde sembolik olduğunu defalarca dile getirmişti.Aynı zamanda, aday ülke statüsü ve müzakerelerin başlaması, ülkelerin AB'ye katılacağı anlamına gelmediği gibi, bu adımlar Brüksel'i herhangi sorumluluk altına sokmuyor.Türkiye 1999'dan beri, Kuzey Makedonya 2005'ten beri, Karadağ 2010'dan beri ve Sırbistan 2012'den beri aday ülke statüsünde yer alırken, şu ana kadar AB'ye katılan son ülke, 10 yıl süren bir süreç sonunda 2013 yılında Hırvatistan oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ab-komisyon-baskanligina-yeniden-aday-olan-von-der-leyene-budapeste-engeli-1084969952.html

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ukrayna, avrupa birliği, ab üyeliği, macaristan, viktor orban, ursula von der leyen