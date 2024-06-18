https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ab-komisyon-baskanligina-yeniden-aday-olan-von-der-leyene-budapeste-engeli-1084969952.html

AB Komisyon Başkanlığına yeniden aday olan von der Leyen’e Budapeşte engeli

AB Komisyon Başkanlığına yeniden aday olan von der Leyen’e Budapeşte engeli

Sputnik Türkiye

Budapeşte’nin, Ukrayna ve İsrail’e koşulsuz destek açıklamalarıyla tepki çeken Ursula von der Leyen'in ikinci dönem için yeniden Avrupa Birliği Komisyonu... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T16:45+0300

2024-06-18T16:45+0300

2024-06-18T16:45+0300

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Macaristan'ın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Janos Boku'ya atıfta bulunan ABD’li siyasi gazete Politico, Macar Bakanın AB'nin üst düzey görevleri için aday listesinde yer alan diğer isimlere karşı olmadığına dikkat çekerken, Boka, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ülkesinin Avrupa Parlamentosu'nda hangi gruba katılacağına henüz karar vermediğini kaydetti.Boka, Avrupa muhafazakarları ve reformistlerle birlikte AB'deki mevcut sağ partilerin bir ‘yeniden yapılanmaya’ ihtiyacı olduğuna vurgu yaparken, “Bunu da Macar iktidar partisi FIDES'in katılımı olmadan düşünmek zor” ifadelerini kullandı.AB Komisyonu Başkanlığı için bir kez daha aday olan von der Leyen'in, İsrail yanlısı duruşu nedeniyle büyük tepki topladığı son dönemde, Almanya’nın başkenti Berlin'de katıldığı Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda yaptığı konuşmasında, "Harkov, Avrupa'dır. Ukrayna, Avrupa'dır. Birliğimiz sizin evinizdir" ifadeleriyle dikkat çekmişti.Von der Leyen, Ukrayna'nın gerekli tüm adımları yerine getirdiğini ifade ederek haziran sonuna kadar AB'ye katılım müzakerelerinin fiilen başlaması gerektiğini bildirdi.Öte yandan Macaristan’ın Ukrayna’nın AB üyeliğine karşı çıktığı da biliniyor.Konsey Başkanı Charles Michel’in, İsrail tutumu nedeniyle von der Leyen'in seçilmesini istemediği ortaya çıkarken, birçok Avrupalı yetkili, AB Konseyi Başkanı olarak yeni Komisyon Başkanının atanmasında belirleyici rol oynayan Michel'in bu fırsatı "kişisel hedefleri doğrultusunda kullanacağından" endişe ediyor.Bir kaynak, Michel'in von der Leyen'in ayağını kaydırmayı amaçladığını savunurken, başka bir yetkili de "Birçok üye ülke Charles Michel'in yapıcı bir rol oynamak yerine kişisel intikam gündeminin peşine düşeceğinden endişe duyuyor" değerlendirmesinde bulundu.Kaynaklardan bazılarıysa Michel'in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak görev yapan Josep Borrell'in yerine geçmek istediğini iddia etti.Von der Leyen'in üyesi olduğu EPP, 720 sandalyenin 189'unu elde ederek bir kez daha AP seçimini birinci tamamlamıştı.27 liderden 13'ünün EPP'li olduğu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da von der Leyen'e destek açıkladığı için AB Komisyonu Başkanlığını bir dönem daha Ursula von der Leyen'in alacağına kesin gözüyle bakılıyor.EPP'li Roberta Metsola'nın da bir dönem daha AP Başkanı olacağı tahmin ediliyor.AB'nin dış politika ve güvenlik şefi Josep Borrell'in yerine zikredilen isim ise kısa süre önce NATO Genel Sekreterliği için de istekli olduğunu açıklayan Estonya Başbakanı Kaja Kallas.Öte yandan Macaristan, bu noktada da diğer üyelerden ayrılarak, NATO Genel Sekreterliği için aday olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi destekleyeceği sinyalini veriyor.Charles Michel'in yerine ‘AB liderlerine liderlik etmesi’ için ise Portekiz'in eski Başbakanı Antonio Costa'nın adı geçiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/nato-genel-sekreterligine-aday-olan-hollanda-basbakani-rutteden-macaristana-ukrayna-sozu-1084957929.html

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avrupa birliği, ab komisyonu, ursula von der leyen, budapeşte, macaristan, viktor orban