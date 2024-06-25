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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da: Ne oranda zam bekleniyor?
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da: Ne oranda zam bekleniyor?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
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Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyona göre zam oranı da netlik kazandı.5 aylık verilere göre, memur ve emeklisinin maaşında yüzde 17,38'lik artış kesinleşti. Buna Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı verileri eklenecek.SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili. 5 aylık artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da yüzde 22,72. Haziran ayı enflasyonunun etkisiyle bu oran da güncellenecek.Memur ve memur emeklisi için ne kadar zam bekleniyor?Memur ve emeklinin temmuzda alacağı maaş zamlarına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şunları kaydetti;Bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, evde bakım yardımı değişecekMemur maaşlarına gelecek zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşanacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilenecek.
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memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024,temmuz 2024 te memur zammı ne kadar olacak?,temmuzda memura ne kadar zam yapılacak?,memur seyyanen zama zam gelecek mi?,memur zam temmuz,ara zam,haziran enflasyon
memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024,temmuz 2024 te memur zammı ne kadar olacak?,temmuzda memura ne kadar zam yapılacak?,memur seyyanen zama zam gelecek mi?,memur zam temmuz,ara zam,haziran enflasyon

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da: Ne oranda zam bekleniyor?

08:16 25.06.2024 (güncellendi: 08:31 25.06.2024)
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Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak.
Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor.
Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyona göre zam oranı da netlik kazandı.
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Dün, 16:19
5 aylık verilere göre, memur ve emeklisinin maaşında yüzde 17,38'lik artış kesinleşti. Buna Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı verileri eklenecek.
SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili. 5 aylık artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da yüzde 22,72. Haziran ayı enflasyonunun etkisiyle bu oran da güncellenecek.

Memur ve memur emeklisi için ne kadar zam bekleniyor?

Memur ve emeklinin temmuzda alacağı maaş zamlarına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şunları kaydetti;
"Memur ve memur emeklisinin maaş artışı, hesaplamaya göre toplu sözleşme ile enflasyon farkı göz önünde bulundurulduğu zaman, haziran enflasyon verisinin de eklenmesiyle yüzde 20 ila 21 arasında olması beklenmektedir. SSK ve Bağkur emeklileri için 6 aylık enflasyon beklentisi, Merkez Bankası beklenti anketleri, haziran ayında genel gidişat göz önünde bulundurulduğu zaman yüzde 25 ila 26 civarında olması tahmin edilmektedir."
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Bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, evde bakım yardımı değişecek

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşanacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilenecek.
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