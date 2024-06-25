https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/tarih-verildi-alkollu-icki-fiyatlarina-zam-geliyor-1085189526.html
Tarih verildi: Alkollü içki fiyatlarına zam geliyor
Tarih verildi: Alkollü içki fiyatlarına zam geliyor
Sputnik Türkiye
Alkollü içki fiyatlarına zam geleceğini belirten Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, fiyatlarda yüzde 17 ila yüzde 25 artış olacağını söyledi. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T07:48+0300
2024-06-25T07:48+0300
2024-06-25T07:48+0300
ekonomi
zam
alkol
alkol satışı
özel tüketim vergisi (ötv)
ötv
recep tayyip erdoğan
türkiye
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Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre, içki ve sigarada maktu ve asgari maktu vergi tutarları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) yaşanan son altı aydaki değişim oranında belirleniyor.Erdoğan'ın aksi yönde karar almaması halinde akaryakıt, alkollü içki ve tütün ürünlerinin özel tüketim vergisinin (ÖTV) 3 Temmuz’da ‘otomatik olarak’ zamlanacak.Bu artışın olmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karar alması ve bunun Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.Alkole ne zaman zam gelecek?Alkollü içki fiyatlarına zam geleceğini belirten Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, birçok firmanın 1-3 Temmuz arasında tedarik yapmayacağını söyledi.Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir çok içki firması 1,2,3 Temmuz arası sahaya çıkmayacak gelecek zam oranı yüzde 17 ila 25 arası olacaktır bilginize" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/mehmet-simsek-ile-ekonomi-gorusmesi-ardindan-chpli-karatepe-ara-zam-talebimize-bir-yanit-alamadik-1085169971.html
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alkol zam,özgür aybaş zam,ötv alkol zam
alkol zam,özgür aybaş zam,ötv alkol zam
Tarih verildi: Alkollü içki fiyatlarına zam geliyor
Alkollü içki fiyatlarına zam geleceğini belirten Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, fiyatlarda yüzde 17 ila yüzde 25 artış olacağını söyledi.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre, içki ve sigarada maktu ve asgari maktu vergi tutarları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) yaşanan son altı aydaki değişim oranında belirleniyor.
Erdoğan'ın aksi yönde karar almaması halinde akaryakıt, alkollü içki ve tütün ürünlerinin özel tüketim vergisinin (ÖTV) 3 Temmuz’da ‘otomatik olarak’ zamlanacak.
Bu artışın olmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karar alması ve bunun Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.
Alkole ne zaman zam gelecek?
Alkollü içki fiyatlarına zam geleceğini belirten Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, birçok firmanın 1-3 Temmuz arasında tedarik yapmayacağını söyledi.
Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir çok içki firması 1,2,3 Temmuz arası sahaya çıkmayacak gelecek zam oranı yüzde 17 ila 25 arası olacaktır bilginize" ifadelerini kullandı.