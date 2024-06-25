https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/tarih-verildi-alkollu-icki-fiyatlarina-zam-geliyor-1085189526.html

Tarih verildi: Alkollü içki fiyatlarına zam geliyor

Tarih verildi: Alkollü içki fiyatlarına zam geliyor

Sputnik Türkiye

Alkollü içki fiyatlarına zam geleceğini belirten Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, fiyatlarda yüzde 17 ila yüzde 25 artış olacağını söyledi. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T07:48+0300

2024-06-25T07:48+0300

2024-06-25T07:48+0300

ekonomi

zam

alkol

alkol satışı

özel tüketim vergisi (ötv)

ötv

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre, içki ve sigarada maktu ve asgari maktu vergi tutarları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) yaşanan son altı aydaki değişim oranında belirleniyor.Erdoğan'ın aksi yönde karar almaması halinde akaryakıt, alkollü içki ve tütün ürünlerinin özel tüketim vergisinin (ÖTV) 3 Temmuz’da ‘otomatik olarak’ zamlanacak.Bu artışın olmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karar alması ve bunun Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.Alkole ne zaman zam gelecek?Alkollü içki fiyatlarına zam geleceğini belirten Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, birçok firmanın 1-3 Temmuz arasında tedarik yapmayacağını söyledi.Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir çok içki firması 1,2,3 Temmuz arası sahaya çıkmayacak gelecek zam oranı yüzde 17 ila 25 arası olacaktır bilginize" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/mehmet-simsek-ile-ekonomi-gorusmesi-ardindan-chpli-karatepe-ara-zam-talebimize-bir-yanit-alamadik-1085169971.html

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