https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/macrondan-beklenmedik-putin-aciklamasi-diyalogu-surdurmeye-hazirim-1085190749.html
Macron’dan beklenmedik ‘Putin’ açıklaması: Diyaloğu sürdürmeye hazırım
Macron’dan beklenmedik ‘Putin’ açıklaması: Diyaloğu sürdürmeye hazırım
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Vladimir Putin’le diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirterek, “Herhangi bir konuyu görüşebiliriz” dedi. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T08:38+0300
2024-06-25T08:38+0300
2024-06-25T08:35+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
rusya
vladimir putin
diyalog
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042900785_0:93:3001:1781_1920x0_80_0_0_1a2b3b960896d3e7b8d30fae6de3533b.jpg
Génération Do It Yourself (GDIY) adlı YouTube kanalına konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Diyaloğun gücüne inanıyorum ve Vladimir Putin’le diyaloğu devam ettirirdim. Son birkaç aydır hiçbir görüşme olmadı, ancak nükleer santraller ya da başka bir konu da dahil, şu ya da bu konuda diyalogu göz ardı etmiyorum. Ancak samimiyetle söylüyorum, diyaloğu sürdürmenin her zaman önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Macron, geçen Mart ayında, France 2 televizyonuna demecinde, Putin’le aralarındaki ilişkilerin soğuduğu yönündeki iddiaları reddederek Ukrayna’daki çatışmanın başında Rusya lideriyle birkaç telefon görüşmesi yaptığını anımsatmıştı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa’yla işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu dile getirerek, “Macron’la iyi bir çalışma ilişkilerimiz vardı, ama o bu ilişkileri kesti” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rusya-kuzey-kore-ile-yapilan-anlasma-sorunlari-askeri-yollarla-cozenlere-bir-uyari-1085188893.html
fransa
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042900785_250:0:2749:1874_1920x0_80_0_0_c976d04b5111865cd872818043bfcedf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, emmanuel macron, rusya, vladimir putin, diyalog
fransa, emmanuel macron, rusya, vladimir putin, diyalog
Macron’dan beklenmedik ‘Putin’ açıklaması: Diyaloğu sürdürmeye hazırım
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Vladimir Putin’le diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirterek, “Herhangi bir konuyu görüşebiliriz” dedi.
Génération Do It Yourself (GDIY) adlı YouTube kanalına konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Diyaloğun gücüne inanıyorum ve Vladimir Putin’le diyaloğu devam ettirirdim. Son birkaç aydır hiçbir görüşme olmadı, ancak nükleer santraller ya da başka bir konu da dahil, şu ya da bu konuda diyalogu göz ardı etmiyorum. Ancak samimiyetle söylüyorum, diyaloğu sürdürmenin her zaman önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Macron, geçen Mart ayında, France 2 televizyonuna demecinde, Putin’le aralarındaki ilişkilerin soğuduğu yönündeki iddiaları reddederek Ukrayna’daki çatışmanın başında Rusya lideriyle birkaç telefon görüşmesi yaptığını anımsatmıştı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa’yla işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu dile getirerek, “Macron’la iyi bir çalışma ilişkilerimiz vardı, ama o bu ilişkileri kesti” demişti.