Macron'dan beklenmedik 'Putin' açıklaması: Diyaloğu sürdürmeye hazırım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Vladimir Putin'le diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirterek, "Herhangi bir konuyu görüşebiliriz" dedi.

Génération Do It Yourself (GDIY) adlı YouTube kanalına konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Diyaloğun gücüne inanıyorum ve Vladimir Putin’le diyaloğu devam ettirirdim. Son birkaç aydır hiçbir görüşme olmadı, ancak nükleer santraller ya da başka bir konu da dahil, şu ya da bu konuda diyalogu göz ardı etmiyorum. Ancak samimiyetle söylüyorum, diyaloğu sürdürmenin her zaman önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Macron, geçen Mart ayında, France 2 televizyonuna demecinde, Putin’le aralarındaki ilişkilerin soğuduğu yönündeki iddiaları reddederek Ukrayna’daki çatışmanın başında Rusya lideriyle birkaç telefon görüşmesi yaptığını anımsatmıştı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa’yla işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu dile getirerek, “Macron’la iyi bir çalışma ilişkilerimiz vardı, ama o bu ilişkileri kesti” demişti.

