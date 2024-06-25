https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/icisleri-bakani-yerlikaya-acikladi-bin-456-duzensiz-gocmen-yakalandi-1085189917.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Bin 456 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Bin 456 düzensiz göçmen yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından "Bin 456 düzensiz göçmen yakalandı" açıklamasında bulundu. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T08:04+0300

2024-06-25T08:04+0300

2024-06-25T08:08+0300

türkiye

ali yerlikaya

son dakika

düzensiz göç

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İçişleri Bakanı Yerlikaya "Düzensiz göçle mücadelemiz Kurban Bayram tatili boyunca da kesintisiz devam etti. Düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-24” denetimlerinde bin 456 düzensiz göçmen yakalandı" dedi.

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ali yerlikaya, son dakika, düzensiz göç