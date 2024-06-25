https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/icisleri-bakani-yerlikaya-acikladi-bin-456-duzensiz-gocmen-yakalandi-1085189917.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Bin 456 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Bin 456 düzensiz göçmen yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından "Bin 456 düzensiz göçmen yakalandı" açıklamasında bulundu. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T08:04+0300
2024-06-25T08:04+0300
2024-06-25T08:08+0300
türkiye
ali yerlikaya
son dakika
düzensiz göç
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İçişleri Bakanı Yerlikaya "Düzensiz göçle mücadelemiz Kurban Bayram tatili boyunca da kesintisiz devam etti. Düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-24” denetimlerinde bin 456 düzensiz göçmen yakalandı" dedi.
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ali yerlikaya, son dakika, düzensiz göç
ali yerlikaya, son dakika, düzensiz göç
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Bin 456 düzensiz göçmen yakalandı
08:04 25.06.2024 (güncellendi: 08:08 25.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından "Bin 456 düzensiz göçmen yakalandı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya "Düzensiz göçle mücadelemiz Kurban Bayram tatili boyunca da kesintisiz devam etti. Düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-24” denetimlerinde bin 456 düzensiz göçmen yakalandı" dedi.