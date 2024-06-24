https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-6-ilde-isid-operasyonu-gerceklestirildi-bircok-gozalti-var-1085161313.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 6 ilde IŞİD operasyonu gerçekleştirildi, birçok gözaltı var

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 6 ilde IŞİD operasyonu gerçekleştirildi, birçok gözaltı var

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-46' operasyonlarında 31 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T12:20+0300

2024-06-24T12:20+0300

2024-06-24T12:20+0300

türkiye

işid

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

operasyon

askeri operasyon

polis

istanbul

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinde Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu olmak üzere 6 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.Yerlikaya, operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığını ifade ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Kesintisiz 365 gün operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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işid, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, operasyon, askeri operasyon, polis, istanbul