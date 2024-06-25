https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/disisleri-bakani-fidan-ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-ile-gorustu-1085213183.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T17:15+0300
2024-06-25T17:15+0300
2024-06-25T17:15+0300
dünya
hakan fidan
ararat mirzoyan
ermenistan
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Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Mirzoyan, yaptıkları görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/cumhurbaskani-erdogan-rusya-lideri-putin-ile-gorustu-1085206567.html
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hakan fidan, ararat mirzoyan, ermenistan
hakan fidan, ararat mirzoyan, ermenistan
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Mirzoyan, yaptıkları görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldı.