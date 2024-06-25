https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/cumhurbaskani-erdogan-rusya-lideri-putin-ile-gorustu-1085206567.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T14:55+0300

2024-06-25T14:55+0300

2024-06-25T15:38+0300

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

son dakika

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dağıstan

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terör saldırısı

rusya-türkiye ilişkileri

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.İletişim Başkanlığı görüşmeye dair şu açıklamada bulundu:Kremlin: Putin ve Erdoğan terörle mücadelede işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıKremlin’in görüşmeye ilişkin yayınladığı açıklamada ise Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yaptıkları telefon görüşmesinde terörle mücadele alanındaki eylemlerde yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Dağıstan’da teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıyı kararlılıkla kınadı, Rus halkıyla dayanışma duygularını dile getirdi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, tüm yaralılara ise acil şifalar dileklerini iletti. Vladimir Putin ise başsağlığı dilekleri ve destek için teşekkür etti” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, liderlerin terörle mücadele yönündeki eylemler ile ilgili yakın koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldıkları ve 3-4 Temmuz’da Astana’da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi de dahil olmak üzere aralarındaki temasları sürdürme konusunda anlaştıkları vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/kremlinden-olasi-putin-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1085181664.html

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, son dakika, telefon görüşmesi, dağıstan, terör, terör saldırısı, rusya-türkiye ilişkileri