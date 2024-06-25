https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/cumhurbaskani-erdogan-rusya-lideri-putin-ile-gorustu-1085206567.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T14:55+0300
2024-06-25T14:55+0300
2024-06-25T15:38+0300
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
son dakika
dünya
telefon görüşmesi
dağıstan
terör
terör saldırısı
rusya-türkiye ilişkileri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075166878_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_21e2918d1a96bcb45198037a34f86f8a.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.İletişim Başkanlığı görüşmeye dair şu açıklamada bulundu:Kremlin: Putin ve Erdoğan terörle mücadelede işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıKremlin’in görüşmeye ilişkin yayınladığı açıklamada ise Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yaptıkları telefon görüşmesinde terörle mücadele alanındaki eylemlerde yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Dağıstan’da teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıyı kararlılıkla kınadı, Rus halkıyla dayanışma duygularını dile getirdi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, tüm yaralılara ise acil şifalar dileklerini iletti. Vladimir Putin ise başsağlığı dilekleri ve destek için teşekkür etti” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, liderlerin terörle mücadele yönündeki eylemler ile ilgili yakın koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldıkları ve 3-4 Temmuz’da Astana’da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi de dahil olmak üzere aralarındaki temasları sürdürme konusunda anlaştıkları vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/kremlinden-olasi-putin-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1085181664.html
dağıstan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075166878_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0073c425b2e14eea2eec6f683d2519e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, son dakika, telefon görüşmesi, dağıstan, terör, terör saldırısı, rusya-türkiye ilişkileri
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, son dakika, telefon görüşmesi, dağıstan, terör, terör saldırısı, rusya-türkiye ilişkileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü
14:55 25.06.2024 (güncellendi: 15:38 25.06.2024)
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Dağıstan'daki terör saldırıları ele alındı. Erdoğan, Putin'e taziyelerini iletti . Kremlin ise liderlerin terörle mücadelede yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
İletişim Başkanlığı görüşmeye dair şu açıklamada bulundu:
"Görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi."
Kremlin: Putin ve Erdoğan terörle mücadelede işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı
Kremlin’in görüşmeye ilişkin yayınladığı açıklamada ise Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yaptıkları telefon görüşmesinde terörle mücadele alanındaki eylemlerde yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.
Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Dağıstan’da teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıyı kararlılıkla kınadı, Rus halkıyla dayanışma duygularını dile getirdi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, tüm yaralılara ise acil şifalar dileklerini iletti. Vladimir Putin ise başsağlığı dilekleri ve destek için teşekkür etti” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, liderlerin terörle mücadele yönündeki eylemler ile ilgili yakın koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldıkları ve 3-4 Temmuz’da Astana’da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi de dahil olmak üzere aralarındaki temasları sürdürme konusunda anlaştıkları vurgulandı.